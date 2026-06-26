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Babecue Restaurant: 4.2 കോടി ശമ്പളമുള്ള ഗൂഗിളിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങി; മുൻ ടെക്കിയുടെ വരുമാനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്!

Google Techie: 14 വർഷത്തെ തന്റെ ടെക്കി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച 35 കാരനായ സലാഹുദീൻ അബ്ദുൾ കാഫിയുടെ കഥയാണ് സൈബറിടത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:43 PM IST
Babecue Restaurant: 4.2 കോടി ശമ്പളമുള്ള ഗൂഗിളിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങി; മുൻ ടെക്കിയുടെ വരുമാനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്!
Image Credit: Tech | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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