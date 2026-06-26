/Babecue Restaurant: 4.2 കോടി ശമ്പളമുള്ള ഗൂഗിളിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങി; മുൻ ടെക്കിയുടെ വരുമാനം ഞെട്ടിക്കുന്നത്!

ജോലിയിലിരിക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. പല കാരണങ്ങളാകും ഇതിന് പിന്നിൽ. ജോലി വിടാൻ പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ 14 വർഷത്തെ തന്റെ ടെക്കി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച 35 കാരനായ സലാഹുദീൻ അബ്ദുൾ-കാഫിയുടെ കഥയാണ് സൈബറിടത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്.
ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഹലാൽ ബാർബിക്യൂ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമയാണ്. ആദ്യ വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ബിസിനസ് വരുമാനം 21.7 കോടി രൂപയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ്, ക്രൂയിസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്കായിട്ടാണ് സലാഹുദീൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രതിവർഷം 4.25 കോടി രൂപ (450,000 ഡോളർ) വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസിന് ഇറങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വിട്ട ശേഷം ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത മതപരമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ സലാഹുദീൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി അത്താഴ വിരുന്നുകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി. വിരുന്നുകളിൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ബാർബിക്യൂവും ഉണ്ടാക്കി നൽകി.
പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാചക രീതികളെ പ്രശംസിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റസ്റ്ററന്റ് തുറന്നുകൂടാ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് സലാഹുദീൻ എത്തിയത്. പിന്നീട് സാധ്യതകൾ തേടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനസിലാക്കി ടെക്സാസിൽ ബാർബിക്യൂവിന് ഒരിടം ഇല്ലായെന്ന്. അവിടെയാണ് തുടക്കം.
2024 ഡിസംബറിലാണ് ബാർബിക്യൂവിന് മാത്രമായി സലാഹുദീൻ റസ്റ്ററന്റ് ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വലിയ കച്ചവടമാണ് നടന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാർബിക്യൂവിന് വലിയ ജനപ്രീതി ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 21.7 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. ഈ വർഷം 37.8 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്.
പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ബിസിനസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഒരു രൂപപോലും എടുത്തിട്ടില്ല. സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. ബിസിനസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം അതിൽ തന്നെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. കൂടാതെ റസ്റ്ററിന്റെ ചെലവിനായി 2.15 ലക്ഷം ഡോളറിലധികമാണ് വേണ്ടത്.
എന്തായാലും സലാഹുദീൻ സന്തോഷത്തിലാണ്, കാരണം ടെക് ജോലിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന ഉയർന്ന ശമ്പളം മാത്രമായിരുന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റ് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് സലാഹുദീൻ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നത്. പലർക്കും ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജോലി നൽകുകയും പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
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