English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Alert For Pan Card Holders: രണ്ട് പാന്‍ കാര്‍ഡുകളുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക, പണി ഉറപ്പ്..!

Alert For Pan Card Holders: രണ്ട് പാന്‍ കാര്‍ഡുകളുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക, പണി ഉറപ്പ്..!

നികുതി വെട്ടിപ്പിനും മറ്റുമായി രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ വരെ ലഭിച്ചേക്കാം.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 3, 2026, 04:43 PM IST
  • ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റമാണ്.
  • ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാന്‍ കാർഡ് മാത്രമെ നിയമപരമായി കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KR-737 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
6
Rahu Transit 2026
Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
7
Shukraditya yoga
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Alert For Pan Card Holders: രണ്ട് പാന്‍ കാര്‍ഡുകളുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക, പണി ഉറപ്പ്..!

ആധാർ കാർഡിനൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിലൊന്നാണ് പാൻ കാർഡ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ബാങ്കിംഗ്, നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പാൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാൻ കാർഡ് മാത്രമെ പാടുള്ളൂ. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയ്ക്ക് തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാൻ കാർഡ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റാണ്. അബദ്ധവശാലോ അല്ലാതെയോ രണ്ട് പാന്‍ കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ

ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാന്‍ കാർഡ് മാത്രമെ നിയമപരമായി കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 272B പ്രകാരം, രണ്ട് പാന്‍ കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

Also Read: Adoor Prakash: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണം, പോറ്റിയുമായി ബന്ധമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

നികുതി വെട്ടിപ്പ്, തട്ടിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പാൻ കാർഡുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും വരുമാനം മറച്ചുവെക്കാനോ തട്ടിപ്പ് നടത്താനോ ആണ് പലരും രണ്ടാമതൊരു പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

രണ്ട് പാൻ കാർഡുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം?

നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ രണ്ടാമത്തെ പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്. 

NSDL അല്ലെങ്കിൽ UTIITSL വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് “Request for Surrender of Duplicate PAN” എന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുക. ഫോം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാന്‍ കാർഡ് നിയമപരമായി അസാധുവാകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PAN cardPan Card Holdersപാൻ കാർഡ്ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

Trending News