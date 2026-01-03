ആധാർ കാർഡിനൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിലൊന്നാണ് പാൻ കാർഡ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ബാങ്കിംഗ്, നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പാൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാൻ കാർഡ് മാത്രമെ പാടുള്ളൂ. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയ്ക്ക് തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റാണ്. അബദ്ധവശാലോ അല്ലാതെയോ രണ്ട് പാന് കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും.
നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ
ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാന് കാർഡ് മാത്രമെ നിയമപരമായി കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 272B പ്രകാരം, രണ്ട് പാന് കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നികുതി വെട്ടിപ്പ്, തട്ടിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പാൻ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും വരുമാനം മറച്ചുവെക്കാനോ തട്ടിപ്പ് നടത്താനോ ആണ് പലരും രണ്ടാമതൊരു പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
രണ്ട് പാൻ കാർഡുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം?
നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ രണ്ടാമത്തെ പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്.
NSDL അല്ലെങ്കിൽ UTIITSL വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് “Request for Surrender of Duplicate PAN” എന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുക. ഫോം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാന് കാർഡ് നിയമപരമായി അസാധുവാകും.
