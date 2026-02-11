ന്യൂഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി 12 ആയ നാളെ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"പണിമുടക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ജോലിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐഡിബിഐ ബാങ്കിനും ബാങ്ക് യൂണിയനുകളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പണിമുടക്കിന്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പണിമുടക്കിന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രധാന ബാങ്ക് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനാൽ ആ ദിവസം ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ബാങ്കുകളോ റിസർവ് ബാങ്കോ ഫെബ്രുവരി 12 ബാങ്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഫെബ്രുവരി 12 ന് ബാങ്കുകൾ പണിമുടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? (Why will banks be on strike on February 12th?)
ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ബാങ്ക് യൂണിയനുകൾ അവരുടെ അംഗങ്ങളോട് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 10 കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ യൂണിയനുകളും പങ്കുചേരുന്നു.
നിലവിലുള്ള 29 തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാല് പുതിയ ലേബർ കോഡുകളെ എതിർക്കുക എന്നതാണ് പണിമുടക്ക് ലക്ഷ്യം. നിർദ്ദിഷ്ട കോഡുകൾ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ വാദം.
ഇത് കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ, അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ദിനം തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം (Branch and office operations may be impacted)
പണിമുടക്കിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിഎസ്ഇയിൽ സമർപ്പിച്ച ഫയലിംഗിൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി, എന്നാൽ പണിമുടക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നടന്നാൽ ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, പണമിടപാടുകൾ, ചെക്ക് ക്ലിയറിങ്, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ പതിവ് ബ്രാഞ്ച് സേവനങ്ങൾ വൈകിയേക്കാമെന്നതിനാൽ അവശ്യ ഇടപാടുകൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളെ വലിയതോതിൽ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
