തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസ് വാരത്തില് ബെവ്കോയിൽ റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന. ഡിസംബർ 22 മുതൽ 25 വരെ ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് മദ്യവില്പ്പനയില് ഉണ്ടായത്. ഡിസംബർ 24ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യവില്പ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 114.45 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഡിസംബർ 24ന് വിറ്റത്. 2024ലെ വില്പ്പന 98.98 ശതമാനം ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ബെവ്കോയില് പ്രീമിയം കൗണ്ടറുകളുൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇത് വില്പ്പനയിലെ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
