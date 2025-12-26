English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Bevco Liqour Sale: ക്രിസ്മസ് 'അടിച്ചു' തീര്‍ത്ത് മലയാളികള്‍..! ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം

Bevco Liqour Sale: ക്രിസ്മസ് 'അടിച്ചു' തീര്‍ത്ത് മലയാളികള്‍..! ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം

Bevco Liqour Sale: ഡിസംബർ 22 മുതൽ 25 വരെ ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:07 PM IST
  • കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ ഉണ്ടായത്.
  • ഡിസംബർ 24ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മദ്യവില്‍പ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
  • 114.45 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഡിസംബർ 24ന് വിറ്റത്.

Trending Photos

Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
6
Horoscope 2026
Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!
Kerala KN-603 Lottery Result: ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-603 Lottery Result: ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-33 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
5
Astrology
New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
Bevco Liqour Sale: ക്രിസ്മസ് 'അടിച്ചു' തീര്‍ത്ത് മലയാളികള്‍..! ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസ് വാരത്തില്‍ ബെവ്കോയിൽ റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന. ഡിസംബർ 22 മുതൽ 25 വരെ ബെവ്കോ വിറ്റത് 332.62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ ഉണ്ടായത്. ഡിസംബർ 24ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മദ്യവില്‍പ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 114.45 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഡിസംബർ 24ന് വിറ്റത്. 2024ലെ വില്‍പ്പന 98.98 ശതമാനം ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ബെവ്കോയില്‍ പ്രീമിയം കൗണ്ടറുകളുൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇത് വില്‍പ്പനയിലെ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Bevco Liqour SaleChristmas weekBevcoLiqour sale

Trending News