New GST Slabs: പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾക്ക് അംഗീകാരം; ഇനിമുതൽ 5%, 18% എന്നീ സ്ലാബുകൾ മാത്രം

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര മന്ത്രിതല സമിതി. 12 ശതമാനം, 28 ശതമാനം എന്നീ സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കി. ഇനിമുതൽ 5 ശതമാനം, 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ജിഎസ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുക. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ ഉപസമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റം അംഗീകരിച്ചത്.
നിലവിൽ 12 ശതമാനം നികുതിയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും 5 ശതമാനം സ്ലാബിൽ വരും. 28 ശതമാനം നികുതിയുള്ളവയെല്ലാം 18 ശതമാനം സ്ലാബിൽ ഉൾപ്പെടും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജി.എസ്.ടി ഇളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം.
