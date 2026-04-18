DA Hike: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; ഡിഎ വർധിപ്പിച്ചു, ഇനി ശമ്പളം കൂടും!

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഡിഎ വർധനവിന് അനുമതി. ഡിഎ രണ്ട് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ജനുവരി 1 മുതലുള്ള പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. ഓൾ ഇന്ത്യ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് (AICPI) അടിസ്ഥാനമാക്കി, മൂന്ന് മാസത്തെ കുടിശ്ശികയുൾപ്പെടെയുള്ള വർധനവാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ക്ഷാമബത്ത വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം വൈകുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിടുന്നതിനായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നൽകുന്ന ശമ്പളത്തിലെ ക്രമീകരണമാണ് ഡിഎ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമബത്ത. ഡിഎ വർധനവുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ഡിഎ പരിഷ്കരണം നടത്തുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഡിഎ അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ചത്. മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവാണ് അന്നുണ്ടായത്. ഡിഎ 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 58 ശതമാനമായിട്ടാണ് ഉയർത്തിയിരുന്നത്. 2025 ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഡിഎ 60 ശതമാനമായി ഉയരും.
