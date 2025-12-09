8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ പുത്തൻ അപ്ഡേറ്റ്... 1.19 കോടി ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ബമ്പർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

8th Pay Commission: രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഏകദേശം 50.14 ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും 69 ലക്ഷം പെൻഷൻകാരുമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. അതായത് നിലവിലുള്ളതും പെൻഷനായ ജീവനക്കാരുമടക്കം ഏകദേശം 1.19 കോടി പേർക്ക് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി, അതിന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (ToR), ബജറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ, ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, പെൻഷൻ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ തന്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എംപിമാരായ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, തങ്ക തമിഴ്സെൽവൻ, ഗണപതി രാജ്കുമാർ പി., ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവർ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും എന്നാൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ധനസഹായത്തിലും പ്രക്രിയയിലും വ്യക്തത (Clarity on Funding and Process)
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അംഗീകൃത ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മതിയായ ബജറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശുപാർശകൾ സമയബന്ധിതവും പ്രായോഗികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മീഷന് വേണ്ടി സർക്കാർ സ്വന്തം പ്രക്രിയകളും നടപടിക്രമങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള-പെൻഷൻ ഘടന പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ Terms of Reference ന്റെ വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബർ 3 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അടിസ്ഥാന ശമ്പള ഘടന, പെൻഷനുകൾ, അലവൻസുകൾ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തും. ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലെ ആനുപാതികമായ വർദ്ധനവ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പുതിയ ശമ്പള ഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകവും ഇതിനൊപ്പം പരിഷ്കരിക്കും. ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കമ്മീഷൻ വിശദമായ ശുപാർശകൾ നൽകുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിഎ-ഡിആർ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് (Government's stance on the merger of DA and DR)
DA യും ഡിആറും അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഡിഎയും ഡിആറും ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് പല ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളും വളരെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2025 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ഡിഎയും ഡിആറും 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 58 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. AICIP-IW സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും DA-DR കണക്കാക്കുന്നു.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? (What will happen after the 7th Pay Commission?)
സാധാരണയായി ഒരു പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള DA പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും DA സൈക്കിൾ വീണ്ടും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് DA തുടരുമോ അതോ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ നിർത്തലാക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ചില അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
