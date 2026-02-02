English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി, പവന് കുറഞ്ഞത് 3200 രൂപ

Gold Price Today January 2: ഉച്ചയോടെ 3200 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,07,920 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:05 PM IST
  • ഗ്രാമിന് 490 രൂപയുടെ ഇടിവോടെ 13,490 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്
  • ഇന്ന് മാത്രം പവന് 9840 രൂപയുടെ വൻ കുറവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്

Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി, പവന് കുറഞ്ഞത് 3200 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വർണവിപണിയിൽ അഭൂതപൂർവമായ വിലയിടിവാണ് ഇന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നത്. രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വൻ തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉച്ചയോടെ വില വീണ്ടും കൂപ്പുകുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രം പവന് 6640 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,120 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ 3200 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,07,920 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഗ്രാമിന് 490 രൂപയുടെ ഇടിവോടെ 13,490 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് മാത്രം പവന് 9840 രൂപയുടെ വൻ കുറവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 29-ന് പവൻ വില 1.31 ലക്ഷം രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ എത്തിയടത്തുനിന്നാണ് ഈ കുത്തനെയിള്ള വീഴ്ച. ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ സ്വർണവില ഇനിയും ഉയർത്തുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാറ്റം.

ജനുവരി 29-ന് രാവിലെ 1,31,160 രൂപയായിരുന്ന പവൻ വില അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ തന്നെ 1,20,360 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനുവരി 30-ന് 6000 രൂപയോളം കുറഞ്ഞ് 1,24,080 രൂപയായും, 31-ന് 1,17,760 രൂപയായും വില ക്രമാതീതമായി താഴേക്ക് പതിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില കുറയുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദ​ഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

