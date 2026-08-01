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PM Kisan Scheme: കർഷകർക്ക് മോദി സർക്കാരിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനം! PM കിസാൻ യോജന 2031 വരെ തുടരും

PM KISAN Scheme: രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി സർക്കാർ രംഗത്ത്. PM കിസാൻ പദ്ധതി വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. അതിനായുള്ള അംഗീകാരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ നൽകി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 01, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:40 AM IST
PM Kisan Scheme: കർഷകർക്ക് മോദി സർക്കാരിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനം! PM കിസാൻ യോജന 2031 വരെ തുടരും
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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