/PM Kisan Scheme: കർഷകർക്ക് മോദി സർക്കാരിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനം! PM കിസാൻ യോജന 2031 വരെ തുടരും

PM KISAN Scheme: രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് കർഷകർക്ക് ബമ്പർ സമ്മാനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന (PM-KISAN) അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2026-27 മുതൽ 2030-31 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി തുടരും. അർഹരായ കർഷകർക്ക് മുമ്പത്തെപ്പോലെ സാമ്പത്തിക സഹായം തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്കായി 3.15 ലക്ഷം കോടിയിലധികം ബജറ്റ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന പ്രകാരം അർഹരായ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഈ തുക ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (DBT) വഴി നേരിട്ട് കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2,000 രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് തുല്യ ഗഡുക്കളായി കൈമാറും. വിള ചക്രം അനുസരിച്ച് ഗഡുക്കൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകും. വിതയ്ക്കുമ്പോഴും വിള തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും കർഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായി സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വരുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ 3,15,614 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം കർഷകർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അവശ്യ കാർഷിക ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വിത്ത്, വളം, കീടനാശിനികൾ, മറ്റ് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗഡുക്കൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇത് കർഷകരുടെ പണമൊഴുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറുകിട, നാമമാത്ര ഭൂവുടമകളായ കർഷകരാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ഇന്നുവരെ, പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ 23 ഗഡുക്കളായി ₹4.47 ലക്ഷം കോടിയിലധികം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീതി ആയോഗിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് ഈ പദ്ധതി ധാരാളം കർഷകരുടെ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അനൗപചാരിക വായ്പകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന തുടരാനുള്ള തീരുമാനം കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.
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