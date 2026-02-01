English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LPG Price: ബജറ്റിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; LPG സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിച്ചു!

LPG Price Increased: ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 50 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:19 AM IST
  • ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്
  • വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 50 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു

LPG Price: ബജറ്റിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; LPG സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിച്ചു!

LPG Price 1 February: ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്.  അതായത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ 50 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  എന്നാൽ ഗാർഹിക എൽപിജിയുടെ വിലയിൽ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

ഡൽഹിയിൽ ₹1691.50 വിലയുണ്ടായിരുന്ന എൽപിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ ഇനി ₹1740.50 ന് ലഭ്യമാകും. മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വിലകൾ അറിയാം...

വില എത്ര വർദ്ധിച്ചു? (How much did the price increase?)

വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ പൊതുവെ ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ, ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ₹1844.50 ആയി ഉയർന്നു. മുംബൈയിൽ ₹1642.50 വിലയുണ്ടായിരുന്ന സിലിണ്ടർ ഇപ്പോൾ ₹1692.00 ന് ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, ചെന്നൈയിൽ വില ₹1899.50 ആയി ഉയർന്നു. 

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണി തുറക്കുമോ?

ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു (Domestic cylinders remained unchanged.)

ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അവസാനമായി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് ₹853, കൊൽക്കത്തയിൽ ₹879, മുംബൈയിൽ ₹852.50, ചെന്നൈയിൽ ₹868.50, ലഖ്‌നൗവിൽ ₹890.50, അഹമ്മദാബാദിൽ ₹860 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരാത്തതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്.

LPGLPG Rate HikedLPG Commercial CylinderUnion Budget 2026budget 2026

