DA Arrear Announcement: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; 2009 മുതലുള്ള ഡിഎ അരിയർ ലഭിച്ചേക്കും

DA Arrears Announcement: പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജീവനക്കാർക്കിതാ സന്തോഷ വാർത്ത. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഒരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് 2009 മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഡിഎ കുടിശ്ശിക നൽകുമെന്നതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഇത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കിടിലം നേട്ടമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഈ പ്രഖ്യാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ചു സർക്കാരുകൾക്ക് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത്.
ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ തന്റെ സർക്കാർ അധ്യാപകർ, എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷകാരുടെയും ഡിഎ കുടിശിക 2009 മുതലുള്ള തരുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. കുടിശ്ശിക വന്നത് 2009 ലെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.
ഇത് അധ്യാപകർ, മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്റെയും അലവൻസുകളുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഡിഎ കുടിശ്ശിക നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2026 മാർച്ച് 31 നകം ഡിഎ കുടിശ്ശികയുടെ 25 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃകാ തൊഴിലുടമയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോൾ, പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
