DA Arrear Announcement: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; 2009 മുതലുള്ള ഡിഎ അരിയർ ലഭിച്ചേക്കും

DA Arrears Updates: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം ലഭിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:28 AM IST
Read Also

  1. DA Hike 2026: ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ കുടിശ്ശിക, അറിയാം പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ്

Trending Photos

Gajalakshmi Rajyoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും
7
Gajalakshmi Rajayoga 2026
Gajalakshmi Rajyoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
DA Arrears Announcement: പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജീവനക്കാർക്കിതാ സന്തോഷ വാർത്ത. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഒരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് 2009 മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഡിഎ കുടിശ്ശിക നൽകുമെന്നതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഇത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കിടിലം നേട്ടമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

Also Read: ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ കുടിശ്ശിക, അറിയാം പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ്

ഈ പ്രഖ്യാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ചു സർക്കാരുകൾക്ക് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല.  അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത്. 

ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ തന്റെ സർക്കാർ അധ്യാപകർ, എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷകാരുടെയും ഡിഎ കുടിശിക 2009 മുതലുള്ള തരുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്.  കുടിശ്ശിക വന്നത് 2009 ലെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.

Also Read: തൃശൂർ സൗമ്യ കൊലപാതകം: തൃശൂരിൽ യുവതിയെ അയൽവാസി കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

ഇത് അധ്യാപകർ, മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്റെയും അലവൻസുകളുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഡിഎ കുടിശ്ശിക നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.  തുടർന്ന് 2026 മാർച്ച് 31 നകം ഡിഎ കുടിശ്ശികയുടെ 25 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഒരു മാതൃകാ തൊഴിലുടമയായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോൾ, പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

DA ArrearWest BengalMamata Banerjee GovtDearness AllowanceDA

