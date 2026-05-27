Byju's Founder Jail Sentence: ബൈജു രവീന്ദ്രന് ആറ് മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ കോടതി

Byju Crisis: ബൈജൂസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രന് ആറ് മാസം തടവും 70,500 ഡോളർ പിഴയും വിധിച്ച് സിംഗപൂർ കൊടതി .
സിംഗപ്പൂർ: ബൈജൂസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രറിന് 6 മാസം തടവ്. ശിക്ഷ വിധിച്ചത് സിംഗപ്പൂർ കോടതിയാണ്. കോടതി ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചതിനായിരുന്നു നടപടി.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ സിംഗപൂർ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ ആവർത്തിച്ചു ലംഘിച്ചുവെന്നാണ്. രവീന്ദ്രൻ 2024 ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്കിരവധി കോടതി ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബൈജു രവീന്ദ്രനോട് അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാനും 70,500 ഡോളർ (ഏകദേശം 68 ലക്ഷം രൂപ) അടയ്ക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപകർ ബൈജുവിനെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആഡംബരങ്ങൾ വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക
ഇതിനുപുറമെ 120 കോടി ഡോളറിന്റെ അതായത് ഏകദേശം 11,500 കോടി രൂപ വായ്പാത്തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൈജൂസ് സ്ഥാപകർക്കെതിരെ യുഎസ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ കേസിന്മേൽ യുഎസിലും ഇന്ത്യയിലും കേസുകളുണ്ട്.