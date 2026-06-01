/LPG Price Hike: പാചക വാതക വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; സിലിണ്ടറിന് വർധിച്ചത് 42 രൂപ!

Commercial LPG Cylinder Price Latest News: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്. 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ 42 രൂപയുടെ വർധനവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ 46 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിലവര്ധനവിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ പുതുക്കിയ വില 3131 രൂപയാണ്. ഈ വര്ഷം തുടക്കത്തിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കൊച്ചിയിൽ 1698 രൂപയായിരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1433 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ 42 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ പുതുക്കിയ വില 3114.50 രൂപയായി. കൊൽക്കത്തയിൽ 53.50 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സിലിണ്ടറിന് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ കൊൽക്കത്തയിലെ പുതുക്കിയ വില 3255.50 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മാത്രമല്ല അഞ്ചു കിലോ തൂക്കമുള്ള ഫ്രീട്രേഡ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും വർധിച്ചു. 11 രൂപയാണ് സിലിണ്ടറിന് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ പുതുക്കിയ വില 821.50 രൂപയാണ്. എങ്കിലും ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള 14.2 കിലോ ഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധനവ് ഹോട്ടലുകൾ അടക്കമുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. ഹോട്ടൽ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, തട്ടുകടകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.
|Month (2026)
|Price of 19 lg Commercial Cylinder (delhi)
|Monthly Hike In Price
|Janjuary
|1691.500
|(Base Rate)
|February:
|1740.50/
|+ 49.00
|March
|1855.50
|+115
|April
|2051.00
|+195.50
|May
|3044.00
|+993.00 (Ashocking Jump)
|June1
|3113.50
|+42.00 (Exitig Price)
തുടർച്ചയായ ആറ് മാസത്തെ വില വർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന് നിലവായിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഇരട്ടിയായി.
