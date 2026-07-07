/Petrol Diesel Price: ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിരക്കിൽ ഇടിവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വൻ നിരക്കിൽ ഇടിവുണ്ടായത് രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറഞെക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില നിലവിലെ നിരക്കില് തുടരുകയാണെങ്കില് അടുത്ത 7 മുതല് 10 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് പെട്രോള്, ഡീസല് വില്പ്പനയിലെ നഷ്ടം പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കാന് കമ്പനികള്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് ശേഷമാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില്പനയിൽ കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴും 500 രൂപിയായുടെ നഷ്ടം നേരിടുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയില് വില കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ്. നിലവില് യുദ്ധത്തിന് മുന്പുള്ള നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയില് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 72 ഡോളറിലേക്കും, ഇന്ത്യന് ക്രൂഡ് ബാസ്കറ്റ് വില ബാരലിന് 67-68 ഡോളറിലേക്കും താഴ്ന്നു.
വിലക്കുറവ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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