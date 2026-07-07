Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /Petrol Diesel Price: ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിരക്കിൽ ഇടിവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കും

Petrol Diesel Price: ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിരക്കിൽ ഇടിവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കും

മെയ് 15 ന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധനവിലയില്‍ ലിറ്ററിന് 7.5 രൂപയോളം വര്‍ധനവുണ്ടായി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 07, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:42 AM IST
Petrol Diesel Price: ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിരക്കിൽ ഇടിവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചേക്കും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Monsoon Updates: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ; 5 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Rain Alert57 min ago
2
FIFA world cup 20262 hrs ago
3
AgnipathJul 06
4
ManipurJul 06
5
IND vs ZIMJul 06