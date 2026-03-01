Currency And Gold Reserve: സ്വർണ്ണശേഖരത്തിന്റെ പിൻബലം, പൗണ്ട് ഇടിയുമ്പോഴും സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് കരുത്തോടെ; രൂപയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ?

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം, സാമ്പത്തിക ഘടന, നയം എന്നിവ ആ രാജ്യത്തെ കറൻസിയെ കൂടിയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉദയവും അസ്തമയവും ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാകും. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക ആധിപത്യം മങ്ങിയതോടെ പൗണ്ടിന്റെ കരുത്തും കുറഞ്ഞുവെന്നാണ്.
എന്നാൽ, ഇതിന് വിപരീതമായി രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതയിലൂടെയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിലൂടെയും സ്വർണ്ണശേഖരത്തിലൂടെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തങ്ങളുടെ കറൻസിയായ സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിനെ ലോകത്തെ ശക്തമായ കറൻസികളിലൊന്നാക്കി മാറ്റി. ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണ്ണശേഖരത്തെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമല്ല, രൂപയുടെ ദീർഘകാല കരുത്ത് അത് രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നതിനെകൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കറൻസികളും സ്വർണ്ണശേഖരവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
കറൻസി
1800-കളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടായിരുന്നു ആഗോള വ്യാപാര പാതകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കറൻസികളിലൊന്നായി സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ശക്തമായി. ലോകം സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു കറൻസിക്ക് പിന്നിൽ താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. മിക്കപ്പോഴും അതിനുള്ള ഉത്തരം 'സ്വർണ്ണം' എന്നാണ്.
സ്വർണ്ണശേഖരം കറൻസികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നത് എങ്ങനെ?
രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ സ്വർണ്ണശേഖരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾക്ക് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെയും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെയും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ലോകത്ത് പ്രതിശീർഷ സ്വർണ്ണശേഖരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്.
വിപണിയിലുള്ള കറൻസിക്ക് ആനുപാതികമായി സ്വിസ് നാഷണൽ ബാങ്ക് വലിയൊരു സ്വർണ്ണശേഖരം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കരുതൽ ശേഖരം കറൻസി മൂല്യത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും, ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ യഥാർത്ഥ ആസ്തികളിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നു.
അതേസമയം, കുറഞ്ഞ കരുതൽ ശേഖരമുള്ളതോ സ്ഥിരമായി സാമ്പത്തിക കമ്മി നേരിടുന്നതോ ആയ രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ടെന്ന് തകരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സ്വർണ്ണം മാത്രം ഒരു കറൻസിക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും, അത് ആ കറൻസിയുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വിപണിയിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 2008-ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, കോവിഡ് കാലം, സമീപകാല യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടന്നതായി കാണാം. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിനെ തുണയ്ക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത
ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം
വലിയ സ്വർണ്ണശേഖരം
അമേരിക്കൻ ഡോളർ നിലനിൽക്കേ തന്നെ, യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ദശകങ്ങളായുള്ള കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ ഇത് നേടിയെടുത്തത്.
ഇന്ത്യയുടെ നില: സ്വർണ്ണശേഖരവും മുൻഗണനകളും
സ്വർണ്ണശേഖരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് തങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണശേഖരം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചതായി കാണാം. എന്നിരുന്നാലും, ജനസംഖ്യയുമായോ വിപണിയിലുള്ള കറൻസിയുടെ അളവുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്.
എന്നാൽ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് അല്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മറ്റുചില ഘടകങ്ങളാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി സന്തുലിതാവസ്ഥ
പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി
വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക്
ഇന്ത്യ വെറുമൊരു നിക്ഷേപ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമല്ല, മറിച്ച് അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കറൻസി മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ്.
