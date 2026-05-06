DA Hike: ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് Good News! DA കൂട്ടി, ശമ്പളത്തിൽ കിടിലം വർദ്ധനവ്

DA Hike News: മെയ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് കിടിലം സന്തോഷവാർത്ത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവരുടെ DA വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മെയ് 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ വർദ്ധനവ് മെയ്, ജൂൺ, ജൂലായ് കാലയളവിലേക്ക് ബാധകമാണ്. പുതിയ വർധനവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത (DA) 25.70% ആയി. മുൻപ് ഇത് 25% ആയിരുന്നു.
വർദ്ധനവ് അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും ഇത് തീർച്ചയായും ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിൽ ചെറിയ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. അത് അവരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ വർധവ് ഉണ്ടാക്കും.
DA നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? (How DA Determined?)
ക്ഷാമബത്ത അഥവാ ഡിഎ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ശരാശരി ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പണപ്പെരുപ്പം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രത്രത്തോള ഡിഎയും വർദ്ധിക്കും. ഇത് ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും DA വർധിപ്പിച്ചു. അതോടെ നിലവിൽ DA 60% ആയി. ഇതിന്റെ ഫലം റെയിൽവേ , പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലഭിക്കും.
DA വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കും? (What Will Be the Impact on Your Salary?)
ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കുന്നത് ബേസിക് ശമ്പളത്തെ (Basic Pay) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഈ വർദ്ധനവ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 67000 രൂപയാണെങ്കിൽ മുൻപ് ഡിഎ 25% ആയിരുന്നപ്പോൾ 21451.85 എന്നത് ഇപ്പോൾ 25.70% ആകുമ്പോൾ 22052.50 ആയി വർധിക്കും. അതായത് പ്രതിമാസം 600.65 രൂപയുടെ അനുകൂലം വർധിക്കും.
വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണം ഉണ്ടാകും (How Much Benefit at Different Levels?)
Scale I (Entry Level): 48480 ബേസിക് പേ ഉള്ളവർക്ക് ശമ്പളത്തിൽ ഏകദേശം 435 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും.
മുതിർന്ന ജീവനക്കാർ (Stage 25): സീനിയോറിറ്റി വർധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇവരുടെ ആനുകൂല്യത്തെ ഏകദേശം 965 രൂപയായി വർധിക്കും.
Scale II or III: സീനിയോറിറ്റി വർധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചു ക്ഷാമബത്തയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും വർധിക്കും . stage 45 ആണെങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യം 1000 രൂപ കവിയും എന്നാൽ 47 ആണെങ്കിൽ 1050 രൂപ കവിയും. അതായത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ചെറുതാണെങ്കിലും ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ് ചെദൃതാണെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യവുമാണ്. 400 മുതൽ 1000 വരെയുള്ള വർദ്ധനവ് ദീഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണകരമാകും.
DA യിലും ടാക്സ് നൽകണോ? (Is DA Taxable?)
അതെ ഡിഎ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ സിടിസിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ (ITR) ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഎ വിഹിതം പ്രത്യേകം കാണിക്കണമെന്ന് ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കണക്കുകൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡിഎ തുക 50 പൈസയോ അതിൽ കൂടുതലോ വന്നാൽ അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും.
ഇതിനിടയിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനും (IBA) കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്...
- 2023 നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന 17% ശമ്പള വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
- പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസം വേണമെന്ന് യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ പ്രവർത്തനം. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അവധി ദിവസമാകും.
- പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഡിഎ 8088 പോയിന്റായി നിശ്ചയിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭാവിയിൽ ശമ്പളത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം.
