/DA Hike: ഒറ്റയടിക്ക് DA വർദ്ധനവ് 20%; ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ലോട്ടറി!

DA Hike: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശുഭേന്ദു സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റിൽ നിരവധി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 20 ശതമാനം ഡിഎ വർധനയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ശമ്പളത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും.
സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത (DA) 20 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതോടെ മൊത്തം ക്ഷാമബത്ത 38 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. DA 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതലുള്ളത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൽഫലമായി ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത ഏകദേശം ഇരട്ടിയാകും.
സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഡിഎ ലഭിക്കും. അതായത് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഡിഎ (DA) ഘടകം 38 ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കും. ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു, അതിന്റെ രൂപീകരണം സുവേന്ദു മന്ത്രിസഭ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ 3,600 രൂപയാണ് ഡിഎ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 7,600 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും. അതായത് പ്രതിമാസം 4,000 രൂപ വർധിക്കും. അതേസമയം 30,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 38 ശതമാനം നിരക്കിൽ 11,400 രൂപ ഡിഎ ലഭിക്കും. ഇത് നിലവിലുള്ള ഡിഎയേക്കാൾ 6,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. ബംഗാളിൽ 75,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഡിഎ വർദ്ധനവിന് ശേഷം 28,500 രൂപ ലഭിക്കും, ഇത് നിലവിലുള്ള ഡിഎയേക്കാൾ 15,000 രൂപയോളം കൂടുതലാണ്.
ഡിഎ പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ള 100,000 സർക്കാർ തസ്തികകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നികത്തുമെന്നും ബംഗാൾ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സീറ്റുകളിൽ 33 ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടുതവണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 2 ശതമാനം ഡിഎ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 60 ശതമാനം ഡിഎ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ജൂലൈയിലെ ഡിഎ സർക്കാർ എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.
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