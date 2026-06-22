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DA Hike: ഒറ്റയടിക്ക് DA വർദ്ധനവ് 20%; ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ലോട്ടറി!

DA Hike: 2026-27 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയത് ബിഗ് സമ്മാനമാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:40 PM IST
DA Hike: ഒറ്റയടിക്ക് DA വർദ്ധനവ് 20%; ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ലോട്ടറി!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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