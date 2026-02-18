DA Hike: ഹോളിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പറടിക്കുമോ? DA വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

DA Hike: 2026 ലെ ജനുവരി-ജൂൺ മാസത്തെ ഡിഎ എത്രത്തോളം വർധിക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും. സർക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോലെ ഹോളിക്ക് മുൻപ് അതായത് മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിൽ ഡിഎ വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവനക്കാർ.
ഒരുവർഷം രണ്ടു തവണയാണ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർധിക്കുന്നത്. അത് സാധാരണയായി ജനുവരി-ജൂൺ പരിഷ്കരണം മാർച്ചിലും അതായത് ഹോളിക്ക് മുൻപും അതുപോലെ രണ്ടാം പാദം ദീപാവലിയോടടുത്ത് ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ ആയിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഔദ്യോഗികമായി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിഎ വർദ്ധനവാണിത് എന്നത് ഇത്തവണത്തെ ഡിഎ വർധനവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവനക്കാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നതും.
ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? (Why is this DA hike necessary?)
2025 ഡിസംബർ 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് അതായത് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചസമയത്തെ ജൂലൈ-ഡിസംബർ സൈക്കിളിൽ 3% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഡിഎ 58% ആയി. പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ജനുവരിയിലെ പരിഷ്കരണത്തിൽ 2% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുകയും അതിലൂടെ ഡിഎ 60% ആകും എന്നാണ്.
ഡിഎ വർദ്ധനവ് ശരിക്കും 2% ആണെങ്കിൽ 2000 ന് ശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതായത് 2025, 2018, 2007 വർഷങ്ങളിലെ ജനുവരിയിലെ ഡിഎ വർദ്ധനവിന് സമം. എന്നാൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വർദ്ധനവ് എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം 2000 ജനുവരിയിൽ വെറും 1% മാത്രമാണ് ഡിഎ വർധിച്ചത്.
2000 ജനുവരി മുതൽ ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിഎ വർദ്ധനവ് ഇതാണ് (owest DA hikes in January since 2000)
- ജനുവരി 2000 - 1% വർദ്ധനവ്
- ജനുവരി 2007 - 2% വർദ്ധനവ്
- ജനുവരി 2018 - 2% വർദ്ധനവ്
- ജനുവരി 2025 - 2% വർദ്ധനവ്
ഇതിനർത്ഥം 2026 ജനുവരിയിലെ 2% വർദ്ധനവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ ശതമാന വ്യത്യാസം പോലും ജീവനക്കാർക്ക് പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഡിഎയിലെ വർദ്ധനവ് നേരെ ബാധിക്കുന്നത് ജീവനകാകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം, കുടിശ്ശിക, പെൻഷൻ എന്നിവയെയാണ്.
8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഡിഎയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? (What will happen to DA when the 8th Pay Commission is implemented?)
വരാനിരിക്കുന്ന ഡിഎ വർദ്ധനവും വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിവർത്തന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. 2025 ജനുവരിയിൽ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം 2025 നവംബർ 3 ന് സർക്കാർ എട്ടാം കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (ToR) പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് (Current Status) (2026 ഫെബ്രുവരി വരെ)
- ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (8cpc.gov.in) ലൈവ് ആണ്.
- MyGov പോർട്ടലിൽ വിശദമായ ചോദ്യാവലി ലഭ്യമാണ്
- സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 16, 2026 ആണ്
- ഓൺലൈൻ സമർപ്പണങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ (ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പകർപ്പുകൾ എടുക്കില്ല)
- സർവേയിൽ 18 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം; വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റ്; പെൻഷൻ ഘടന; അലവൻസ് പരിഷ്കരണം
- കമ്മീഷന് അന്തിമ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാനായി 2025 നവംബർ 3 മുതൽ 18 മാസത്തെ സമയമുണ്ട്. മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം ശമ്പള വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? (salary increase expected under the 8th Pay Commission?)
ശുപാർശകൾ ഇതുവരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1.83 നും 2.46 നും ഇടയിലുള്ള ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം അതായത് ശബളത്തിൽ 30–34% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. ഇത് 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇനി പുതിയ ശമ്പള ഘടന നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഎ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടും.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പരിവർത്തന സമയത്ത് ഡിഎ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ ശമ്പള ഘടന നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ ഡിഎ വർദ്ധനവ് നിർത്താൻ ഒരു നിർദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ പങ്ക് (Role of Employee Organizations)
ദേശീയ കൗൺസിൽ (JCM) വിശദമായ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി 2026 ഫെബ്രുവരി 25 ന് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും.
മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും, രാജ്യ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ; ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ; പെൻഷൻകാർ; ഗവേഷകർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്തിമ ശുപാർശകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ കൺസൾട്ടേഷൻ കാലയളവ് നിർണായകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഏകദേശം 5 ദശലക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 6.9 ദശലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? (What should employees look for now?)
നിലവിൽ അടുത്ത മാസം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2026 ജനുവരി-ജൂൺ ഡിഎ വർദ്ധനവിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. വർദ്ധനവ് 2% മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കും.
