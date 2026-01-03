സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മൂലം പലർക്കും ദൈനംദിന ചെലവുകൾ പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചിലർ പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങും, ചിലർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ലോണുകളും എടുക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ.
എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ?
വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പയാണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ. മറ്റ് ലോണുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് ഈടായി (Collateral) സ്വർണ്ണമോ ഭൂമിയോ നൽകേണ്ടതില്ല. ലോൺ ആരുടെ പേരിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വരുമാനവും ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും പരിശോധിച്ചാണ് ബാങ്കുകൾ ഈ വായ്പ നൽകുന്നത്.
വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
വ്യക്തിഗത വായ്പ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്കുകൾ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം, അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത്. ഓരോ ബാങ്കിലും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ചില ബാങ്കുകൾ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമുള്ളവർക്കും വായ്പ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് ചില ബാങ്കുകൾ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കാറുള്ളൂ.
Also Read: Bullet Train: ഇന്ത്യയിലുമെത്തുന്നു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ; 2027 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കും
ഉദാഹരണത്തിന്, 20,000 രൂപ ശമ്പളമുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എസ്ബിഐ വായ്പ അനുവദിക്കും. എന്നാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപ ശമ്പളം ആവശ്യമാണ്.
10,000 രൂപ ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുമോ?
10,000 രൂപ ശമ്പളമുള്ളവർക്കും ചില ബാങ്കുകൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ നൽകാറുണ്ട്. അതിനായി പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നിബന്ധന. വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിലവിൽ മറ്റ് ബാധ്യതകളിലേക്ക് പോകുന്നതാകരുതെന്ന നിബന്ധനയും ബാങ്കുകൾ വയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ശമ്പളം കുറവായതിനാൽ അനുവദിക്കുന്ന ലോൺ തുകയും അത് അനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും.
ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്;
നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിലും വായ്പ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ (EMI) സാധിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.