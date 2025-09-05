English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lithium Battery: ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിലെ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററികൾ

Electric Scooter: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിക്കൽ മാംഗനീസ് കോബാൾട്ട് (NMC), ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) എന്നിവയാണിത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:11 PM IST
  • ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാതാക്കളും ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
  • എൽഎഫ്പി ബാറ്ററികൾ സാധാരണയായി എൻഎംസി ബാറ്ററികളേക്കാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കും

Lithium Battery: ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിലെ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററികൾ

ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിലെ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററികൾ: ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എത്ര നാള‍്(ദിവസം) നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിന്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നിക്കൽ മാംഗനീസ് കോബാൾട്ട് (NMC), ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) എന്നിവയാണിത് (എന്നിവായാണത്). രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാതാക്കളും ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. (സുസുക്കിയുടെ) ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ് സുസുക്കിയുടെ ഇ-ആക്സസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററി ദൈനംദിന (പ്രതിദിന) യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ്. എൽഎഫ്പി ബാറ്ററികൾ സാധാരണയായി എൻഎംസി ബാറ്ററികളേക്കാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കും. എൽഎഫ്പി ബാറ്ററികളിൽ തെർമൽ റൺഅവേയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് (തെർമൽ റൺഅവേ: അമിത ചൂടാക്കലിനോ ബാറ്ററി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ കാരണമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്).

എൻഎംസി ബാറ്ററികളേക്കാൾ അൽപ്പം ഭാരമേറിയതും ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത (ശേഷി )കുറഞ്ഞതുമാണെങ്കിലും, ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററികൾ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും. എൻഎംസി ബാറ്ററിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററി ഇരട്ടി ആയുസ്സും, ചാർജിംഗ് സൈക്കിളുകളുടെ ഇരട്ടി എണ്ണവും (ഇരട്ടിപ്പ്) വരെ ബാറ്ററി (പ്രവർത്തനം) നിലനിർത്തും, ഇത് റിപ്പയറിംഗ്, കുറഞ്ഞ ദീർഘകാല ചെലവ്, റൈഡർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനം എന്നിവ നൽകുന്നു.

ഇവി ഉടമകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വശങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ. തുടക്കത്തിൽ 100 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടർ, ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻഎംസി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ, കാലക്രമേണ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് നൽകിയേക്കാം.

സുസുക്കി ഇ-ആക്സസിലുള്ളത് പോലുള്ള എൽഎഫ്പി ബാറ്ററികളിൽ, റേഞ്ച് നിലനിർത്തൽ വളരെ മികച്ചതാണ്. വർഷങ്ങളായി കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള റേഞ്ച് റൈഡർമാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഇത് ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വൈകിപ്പിക്കുകയും സ്കൂട്ടറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റേഞ്ച് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന താരതമ്യ പോയിന്റാണെങ്കിലും, അത് മാത്രമല്ല പ്രധാനം എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ദൈനംദിന (തിവസേന ) യാത്രകളും ഹ്രസ്വവും (ചുരുങ്ങിയതും) സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചില നിർമ്മാതാക്കൾ ഉയർന്ന റേഞ്ച് കണക്കുകൾക്കായി മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം യഥാർത്ഥ പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സുസുക്കി ഇ-ആക്സസിൽ ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

3.1 kWh ബാറ്ററിയിൽ ഇത് 95 കിലോമീറ്റർ യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ഉപയോഗ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ശരാശരി ഇന്ത്യൻ റൈഡർ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതായത് മിക്ക റൈഡർമാർക്കും ചാർജുകൾക്കിടയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രായോഗികതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ, ഈ സമീപനം സ്കൂട്ടറിനെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാക്കുന്നു.

ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ബാറ്ററി സംരക്ഷണവും പരിശോധനയും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. സ്കൂട്ടറുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സുസുക്കി ഇ-ആക്സസിൽ, ഒരു ദൃഢമായ അലുമിനിയം കേസിലാണ് ബാറ്ററി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, ഓരോ ഇ-ആക്സസ് സ്കൂട്ടറും ബാറ്ററിയും കടുത്ത ചൂട്, തണുപ്പ്, വീഴ്ച്ച, വൈബ്രേഷൻ, സബ്മെർഷൻ, മോട്ടോർ ബെഞ്ച്, ക്രഷ്, പഞ്ചർ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കർശനമായ പരിശോധനാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയവയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ റൈഡിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പരമാവധി കാലം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എൽഎഫ്പി ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സംയോജനത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്കും നഗരയാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സുസുക്കി ഈടുനിൽക്കുന്നതും വിശ്വസനീയവും പ്രായോഗികവുമായ ഇവികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

Disclaimer: ഈ ലേഖനം ബ്രാൻഡ് ഡെസ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഉപയോക്തൃ വിവേചനാധികാരത്തിന് നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Electric ScooterBatteryElectric Scooter BatteryElectric Scooter Lithium Batteryസ്കൂട്ടർ

