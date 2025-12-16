English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Elon Musk: എലോൺ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തിയിൽ വൻ വർധനവ്; 600 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തി കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി

SpaceX IPO: എലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനികളുടെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കുതിപ്പാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:23 PM IST
  • തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടി മസ്കിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 677 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നതായി ഫോബ്സ് കണക്കാക്കുന്നു
  • മസ്കിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ എക്സ്എഐയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി വർധിപ്പിച്ചു

Elon Musk: എലോൺ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തിയിൽ വൻ വർധനവ്; 600 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തി കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 600 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തി നേടുന്ന വ്യക്തിയായി എലോൺ മസ്ക്. ഫോബ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് എലോൺ‍ മസ്കിന്റെ ആസ്തി 600 ബില്യൺ ഡോളറായി വ‍ർധിച്ചു. സ്പേസ്എക്സ് (SpaceX), ടെസ്‌ല (Tesla), ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംരംഭമായ എക്സ്എഐ (xAI) എന്നിവയുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനികളുടെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കുതിപ്പാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം.

അടുത്ത വർഷം ഏകദേശം 800 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ സ്പേസ്എക്സ് ഒരു പ്രാരംഭ പൊതു ഓഫറിംഗിന് (IPO) തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മസ്കിന്റെ നേട്ടം. സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഏകദേശം 42 ശതമാനം ഓഹരി മസ്കിന് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

കമ്പനി പൊതുരംഗത്തേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓഹരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പത്ത് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടി മസ്കിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 677 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നതായി ഫോബ്സ് കണക്കാക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്‌ലയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഹരികളും (ഏകദേശം 12 ശതമാനം) മസ്കിന്റെ സമ്പത്തിനെ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ദുർബലമായ വാഹന വിൽപ്പന ആയിരുന്നിട്ടും ഈ വർഷം ഇതുവരെ ടെസ്‌ല ഓഹരികൾ ഏകദേശം 13 ശതമാനം ഉയർന്നു. സ്പേസ്എക്സിനും ടെസ്‌ലയ്ക്കും പുറമെ, മസ്കിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ എക്സ്എഐയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി വർധിപ്പിച്ചു.

