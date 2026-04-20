  • PF Withdrawal: ഇനി പിഎഫ് തുക എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം..! മെയ് മുതല്‍ യുപിഐ വഴി പണം പിൻവലിക്കാനാകും

PF Withdrawal: മെയ് അവസാനത്തോടെ യുപിഐ പിൻവലിക്കൽ സൗകര്യം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:26 PM IST
  • ഇപിഎഫ്ഒ അതിന്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പുതിയതും ആധുനികവുമായ കേന്ദ്രീകൃത ഐടി സംവിധാനമായ സൈറ്റ്സ് 2.0 (CITES 2.0) ലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
  • ഇത് പൂർത്തിയായാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് യുപിഐ വഴി നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ കഴിയും.

Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
5
Aditya Mangal Rajyog 2026
Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വരിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപിഎഫ്ഒ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുകയാണ്. പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. യുപിഐ വഴി പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഇപിഎഫ്ഒ. മെയ് അവസാനത്തോടെ യുപിഐ പിൻവലിക്കൽ സൗകര്യം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപിഎഫ്ഒ അതിന്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പുതിയതും ആധുനികവുമായ കേന്ദ്രീകൃത ഐടി സംവിധാനമായ സൈറ്റ്സ് 2.0 (CITES 2.0) ലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് പൂർത്തിയായാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് യുപിഐ വഴി നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ കഴിയും. 

എന്താണ് സൈറ്റ്സ് 2.0?

ആറ് വ്യത്യസ്ത മൊഡ്യൂളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സൈറ്റ്സ് 2.0 (CITES 2.0). അംഗ അക്കൗണ്ടുകൾ, തൊഴിലുടമ ഫയലിംഗ്, ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ്, പെൻഷൻ, ധനകാര്യം, പരാതി പരിഹാരം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരാതി പരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം നിലവിൽ അന്തിമ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനും ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റിനും ആവശ്യമായ സമയം ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.

പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പും

നിലവിലെ UMANG ആപ്പിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇപിഎഫ്ഒ ​​ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ഭീം (BHIM), മറ്റ് യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയുമായി ഈ ആപ്പ് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് അവരുടെ പിഎഫ് ബാലൻസിന്റെ 75 ശതമാനം വരെ യുപിഐ വഴി പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി പിഎഫ് ട്രാൻസ്ഫറും പിൻവലിക്കലും കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.

