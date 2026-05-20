പിഎഫ് ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി വരിക്കാർക്ക് ഇനി മുതൽ വെബ്സൈറ്റ് കയറി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല.
പിഎഫ് ബാലൻസ് എത്രയെന്ന് അറിയണോ? ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം പിഎഫ് വരിക്കാർക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴി ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. പിഎഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കൽ, അവസാനത്തെ അഞ്ച് ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ക്ലെയിം സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങി വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഇനിമുതൽ വാട്സാപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വരിക്കാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു മാസത്തിനകം ഇപിഎഫ്ഒയുടെ എല്ലാ വരിക്കാർക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
