EPS Pension Scheme: ഇപിഎസ് പരിധി വർധിപ്പിക്കുമോ? ജീവനക്കാർക്ക് ശുഭവാർത്ത ഉറപ്പ്; നിർണായക തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും..!

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ സന്തോഷവാർത്ത ഉടനെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഫെബ്രുവവരി 1ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് (EPS) നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും. ഇപിഎസ് പരിധി വർധിപ്പിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിലവിൽ പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇപിഎസ് (EPS) ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഇനി മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ലഭ്യമാകും.
നിലവിലെ ഇപിഎസ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 8.33 ശതമാനം മാത്രമാണ് തൊഴിലുടമ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പരമാവധി 15,000 രൂപ ശമ്പളത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രതിമാസം പരമാവധി 1,250 രൂപ മാത്രമാണ് ഇപിഎസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. ശമ്പളം എത്ര കൂടിയാലും പെൻഷൻ വിഹിതം ഈ പരിധിയിൽ തന്നെ തുടരും.
ഇനി സർക്കാർ ഈ പരിധി 25,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയാൽ, ഇപിഎസിലേക്ക് തൊഴിലുടമ അടയ്ക്കുന്ന വിഹിതം പ്രതിമാസം ഏകദേശം 2,083 രൂപയായി വർധിക്കും. അതായത് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 66 ശതമാനം അധികം തുക പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. ഇതിലൂടെ വിരമിച്ച ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുകയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകും. ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയാൽ, 6.5 കോടിയിലധികം ഇപിഎഫ്ഒ വരിക്കാർക്കാണ് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.
കൂടാതെ മിനിമം പെൻഷൻ നിലവിലുള്ള 1,000 രൂപയിൽ നിന്ന് വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകുന്ന നടപടിയായിരിക്കും ഇത്.
ഇപിഎസ് കേവലം റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. വൈകല്യ പെൻഷൻ, വിധവാ/വിധുര പെൻഷൻ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, അനാഥ പെൻഷൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. കൂടാതെ, 58-ാം വയസ്സിൽ മുഴുവൻ പെൻഷനും ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും, 50 വയസ്സിന് ശേഷം നേരത്തെ പെൻഷൻ (Early Pension) കൈപ്പറ്റാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. ഇപിഎസ് പരിധി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയാൽ, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ ജീവിതം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലാണ്.
