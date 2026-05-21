Dr Subhash Chandra: 'എഐയുടെ അടിമകളാകുന്നതിനുപകരം സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കണം'; എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Dr Subhash Chandra: എഐയുടെ അപാരമായ സാധ്യതകൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡോ. ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി
ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച (21 മെയ് 2026) ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ ആദ്യകാല സംരംഭക യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംവേദനാത്മക സെഷനിൽ പങ്കുവെച്ചു. ടൗൺഹാളിൽ എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. ചന്ദ്ര എല്ലാവരേയും തുടർച്ചയായ പഠനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എസ്സൽ ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം, ജീവനക്കാരുമായും പങ്കാളികളുമായും നേരിട്ട് ചോദ്യോത്തരവേളയുമുണ്ടായി. ഡോ. ചന്ദ്ര തന്റെ ആദ്യകാല സംരംഭക യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സെഷനിൽ പങ്കുവെച്ചു. എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രധാന മാതൃകകളെ പറ്റിയും ഓർമ്മിച്ചു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ, എഐ ഒരു ശാപമല്ലെന്ന് ഡോ. ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. എഐയുടെ അടിമകളാകുന്നതിനുപകരം ഒരു സഹായിയായി എഐ ഉപയോഗിക്കണെമന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഐയുടെ അപാരമായ സാധ്യതകൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡോ. ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നമുക്ക് കൃത്രിമബുദ്ധിയെ അനുവദിക്കാം.
എഐ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിച്ച്, തന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഐയോട് ചോദിക്കുമെന്നും അടുത്ത നിമിഷം തന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഡോ. ചന്ദ്ര പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എഐ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മൗലികതയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ ശതാബ്ദി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് ആഴത്തിലുള്ള നന്ദിയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ്. ഉയർച്ച താഴ്ചകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വേരുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലാണ് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഡോ. ചന്ദ്രയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ബിസിനസുകൾക്കായി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുമെന്നും, ദീർഘകാല മൂല്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടൽ പിടിച്ചെടുക്കാനും നിലനിർത്താനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും 'ശ്രദ്ധാ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ'യുടെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് നേടാനും കഴിയുന്ന സംയോജിത, ഭാവിക്ക് തയ്യാറായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയാണ്.
ആഗോള ഭൂപടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ നിർവചിക്കുന്ന നവീകരണത്തിനും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ അഭിലാഷങ്ങളുമായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാവി സമീപനം ശക്തമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
