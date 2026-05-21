Essel Group @ 100: 'ആദംപൂരിലെ' 'എ' മുതൽ 'ZEE' യുടെ 'Z' വരെ; 100 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയത്തിന്റെ കൊടി ഉയർത്തി എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ്

ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്ഥലമാണ് അഗ്രോഹ. തൊഴിലും ശോഭനമായ ഭാവിയും തേടി ഒരു കുടുംബം ഫത്തേപൂരിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. കാലചക്രം തിരിഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ, ഈ കുടുംബത്തിലെ തലമുറകൾ പരസ്പരം പിന്തുടർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് 1926 വർഷം വന്നു. എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ മുത്തച്ഛനായ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത് മഹത്തായ എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്ത്, അടുത്ത 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഈ സ്വപ്നം ഒരു പ്രചോദനാത്മക ഇതിഹാസത്തിന് അടിത്തറയിടുമെന്ന് ആരും സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കില്ല.
ഫത്തേപൂരിൽ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹോദരങ്ങൾ നിരന്തരം അധ്വാനിച്ചു, കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഏറ്റെടുത്ത ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ മഹത്തായതായിരിക്കണം. പുതിയ ബിസിനസ്സിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, കുടുംബം ഗംഗാനഗർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണമായ ഭദ്രയിൽ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് അവർ ഇന്ന് മോണ്ട്ഗോമറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒകാരയിലേക്ക് മാറി.
എന്നാലും, സ്വപ്നങ്ങൾ നിശ്ചലമായി തുടരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി, മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും 1926-ൽ ഹിസാറിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമായ സദൽപൂരിൽ എത്തി, ആദംപൂരിലെ ധാന്യ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചരിത്രപരമായ യാത്രയുടെ വിത്തുകൾ പാകിയത് ഈ സ്ഥലത്താണ്. 'ആദംപൂരിന്റെ' 'എ'യിൽ ആരംഭിച്ച് 'സീ'യുടെ 'ഇസഡ്'ൽ അവസാനിച്ച അസാധാരണമായ ഒരു യാത്ര.
ഈ യാത്ര ഒരു തരത്തിലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പോരാട്ടങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും എണ്ണമറ്റ വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിലുടനീളം, എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമല്ല, അഞ്ച് പ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചു. സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ പാതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ കുടുംബം കീഴടങ്ങാൻ തയാറായില്ല. അചഞ്ചലമായ ധൈര്യം, ദൃഢനിശ്ചയം, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അചഞ്ചലമായ മനോഭാവം - ഓരോ പ്രതിസന്ധിയെയും ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റി. ഓരോ കഠിനമായ ഘട്ടത്തിലും, മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഉയർന്നുവന്നു.
ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര, നൂതനാശയങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണവുമുള്ള ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ജവഹർ ഗോയൽ, ലക്ഷ്മി നരേൻ ഗോയൽ, അശോക് ഗോയൽ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഈ നിലനിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയത് ഇവരും കൂടെയാണ്. ആറ് തലമുറകളായി തങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം വിജയകരമായി നിലനിർത്തിയ ചുരുക്കം ചില ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ്.
ഇന്ന്, മീഡിയ, വിനോദം, പാക്കേജിംഗ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയായി പരിണമിച്ചു. നിലവിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് പുതിയ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിലും എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ 'ഹാർഡ് പവർ', 'സോഫ്റ്റ് പവർ' എന്നിവയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രൂപ്പ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീർഘവീക്ഷണവും ബിസിനസിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ പ്രതിബദ്ധതയും കൊണ്ട് നയിക്കപ്പെടുന്ന എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലോകോത്തര വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 'ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മതിപ്പ്' സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
'ആദംപൂരിലെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് പ്രധാന ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അതിജീവിച്ച ശേഷം, ഈ ഗ്രൂപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സംരംഭമായി മുന്നേറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനം തുടരുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു', എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ, പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ബിസിനസുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ ആക്കം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്; എന്നിരുന്നാലും, എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അന്തർലീനമായ ശക്തി, ഓരോ തുടർച്ചയായ തലമുറയും ബിസിനസിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ്. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് നിരന്തരം പുനർനിർമ്മിക്കാനും, അചഞ്ചലമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ആവരണം തടസ്സമില്ലാതെ കൈമാറാനുമുള്ള കഴിവാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്തി.
ഇന്ന്, ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ അഞ്ചാം തലമുറയുടെ കൈകളിലാണ്. ഇത് കേവലം ബിസിനസ്സിന്റെ വികാസമല്ല, മറിച്ച് മൂല്യങ്ങളുടെയും അനുഭവത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും തുടർച്ചയുടെ ഒരു അതുല്യമായ സാക്ഷ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ, ആറാം തലമുറ ഈ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം നമ്മെ അനുഭവം, അറിവ്, വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നരാക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത്, 'Youngat90' ന്റെ ആത്മാവ് എസ്സൽ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നവോന്മേഷം പകരുകയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
