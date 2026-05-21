/Esselgroup@100: കാലത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ച നാഴികക്കല്ലുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ മാതൃകകൾ; അറിയാം Essel group ന്റെ വിജയ രഹസ്യം

1926-ൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയും വിജയ രഹസ്യവും അറിയാം...
Esselgroup@100: മികച്ച ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ തേടി ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലെ ആദംപൂർ ധാന്യ വിപണിയിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയത് 1926 ൽ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച് പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ അടിത്തറയെ ഇളക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്നിതാ Essel Group അതിന്റെ 100 വർഷത്തെ വിജയഗാഥ തുടരുകയാണ്. സാധാരണയായി ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് കുടുംബങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറകൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു തകർച്ച കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ Essel Group ന്റെ ആറാം തലമുറയാണ് ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതുല്യമായ യാത്ര നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം...
100 വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ യാത്ര നോക്കാം...
1926: ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക ഭക്ഷ്യധാന്യ/അന്ന വ്യാപാരത്തിനായി റാംഗോപാൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ് മെസേഴ്സിന്റെ സ്ഥാപനം ആദംപൂർ മണ്ടി/ഒകാര ദുകാനിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനത്തെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രാരംഭ രൂപമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
1941: മികച്ച അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രീ. ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക തന്റെ ബിസിനസ് ആദംപൂരിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലേക്ക് മാറ്റി.
1946 ൽ The Okara Dukaan അടച്ചുപൂട്ടി ശേഷം ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവായ ശ്രീ. നന്ദ്കിഷോർ ഗോയങ്ക16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബ ബിസിനസ്സ് ഏറ്റെടുക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു.
1948 ൽ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അദ്ദേഹം Motiakhan ൽ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി പോളിഷ് ചെയ്ത പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു.
1951 ൽ ഹിസാറിലെ ഒരു പുതിയതും ലാഭകരവുമായ യൂണിറ്റ് ഗുജറാത്തിനും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പോളിഷ് ചെയ്ത ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
1969 ൽ റാംഗോപാൽ ഇന്ദ്രപ്രസാദ് മെസ്സേഴ്സ് അതിന്റെ പേര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ലക്ഷ്മി നാരായൺ (SL) എന്ന് മാറ്റി.
1970 ൽ ഡോ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ 20 മാറ്റത്തെ വയസിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വെറും 17 രൂപയും ഒരു സ്യൂട്ട്കേസുമായി ഡൽഹിയിൽ എത്തി.
1971 ൽ ചന്ദ്ര ഡൽഹിയിൽ ഒരു പൾസ് മിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തു. ഇത് കാർഷിക ബിസിനസിൽ നിന്നും വ്യാവസായിക ലോകത്തേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു.
1976 ൽ കമ്പനിയുടെ പേര് Essel Group of Industries എന്ന് മാറ്റി.
1981 ൽ ഡോ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിൽ ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവന്നു. Essel Propack Limited സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്നിത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂബ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. പ്രതിവർഷം 8 ബില്യണിലധികം ട്യൂബുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
1990 ൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കായ എസ്സൽ വേൾഡ് മുംബൈയിൽ ആരംഭിച്ചു.
1992 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദി വിനോദ ചാനലായ Zee TV ആരംഭിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ടിവി വ്യവസായത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു.
1994 ൽ SITI Cable Network Limited ആരംഭിച്ചു. അത് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര Multi System Operators ൽ ഒരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു.
1995 ൽ Zee TV, UK യ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു ഒപ്പം Zee Entertainment അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വികസിച്ചു
2001 ൽ ഇന്ത്യയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും വലിയതുമായ സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയായ Shirpur Refinery ആരംഭിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറിയായ Playwin Lottery ആരംഭിച്ചു.
2003 ൽ Kidzee ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് 4,00,000-ത്തിലധികം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീസ്കൂൾ ശൃംഖലയായി മാറി.
2004 ൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിടിഎച്ച് ശൃംഖലയായ Dish TV ആരംഭിച്ചു.
2005 ൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമായ DNA ആരംഭിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമാ ശൃംഖലയായ E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd ഉം SITI Energy Ltd ഉം ലോഞ്ച് ചെയ്തു.
2007 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംയോജിത യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനിയായ Essel Infraprojects Ltd ആരംഭിച്ചു.
2013 ൽ ഉഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സാമ്പത്തിക സേവന കമ്പനിയായി Essel Finance Management LLP സ്ഥാപിതമായത്.
2014 ൽ Living Entertainment Enterprises Private Limited രജിസ്റ്റ ചെയ്തു.
2015 ൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു വീട് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ Essel Group ന്റെ ASHA 2022 ആരംഭിച്ചു.
2016 ൽ Essel Group 90-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു
2026 ൽ Essel Group 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.