/EsselGroup@100: തങ്ങളുടേതായ ട്രെൻഡുകൾ നിരത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

Esselgroup@100: 2026 മെയ് 21 ആയ ഇന്ന് എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ 100 വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്.
EsselGroup@100: നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിതച്ച വിത്ത് നിലവിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയ ഒരു ആൽമരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് മാത്രമല്ല പല മേഖലകളിലും നേതാവായി ഉയർന്നുവന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കഥയാണ്. ഇത് Essel group ന്റെ 100 വർഷത്തിലേറെയായ മഹത്തായ യാത്രയാണ്.
1926 ലായിരുന്നു ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക ഹരിയാനയിൽ കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മുന്നോട്ട് പോയ വഴിയിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അദ്ദേഹം നേരിട്ടുവെങ്കിലും ധൈര്യം വെടിയാതെ മുന്നോട്ടു തന്നെ തുടർന്നു. ശേഷം ഹിസാറിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 2026 ലെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവായിരുന്ന പ്രധാന മേഖലകൾ നമുകൊന്ന അറിയാം...
1. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സംസ്കരിച്ച ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി.
2. സംസ്കരിച്ച ധാന്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന HDPE (ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള പോളിയെത്തിലീൻ) നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പനി.
3. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാമിനേറ്റഡ് ട്യൂബുകളുടെ നിർമ്മാതാവ്.
4. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീം വാട്ടർ പാർക്കും.
5. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ സ്വകാര്യ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ കമ്പനി 1992 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി വിനോദ ചാനലായ Zee TV ആരംഭിച്ചു.
6. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി-സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പനി.
7. 1995 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂർ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനൽ (Zee News ) ആരംഭിച്ചു.
8. 2001 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി ബിസിനസ്സ് - പ്ലേവിൻ ലോട്ടറി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു.
9. 2001 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിലയേറിയ ലോഹ ശുദ്ധീകരണശാല അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയുമായ ഷിർപൂർ റിഫൈനറി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
10. 2003 ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീസ്കൂൾ ശൃംഖലയായ Kidzee ആരംഭിച്ചു.
11. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ DTH കമ്പനിയായ ഡിഷ് ടിവി 2004 ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു.
12. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 10 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനികളിൽ ഒന്ന്.
