/Essel Group @ 100: കാലം പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ, സമൂഹം ആദരിച്ചപ്പോൾ; അഭിമാനത്തിന്റെ അതുല്യ നിമിഷങ്ങൾ

Essel Group @ 100: എസ്സെൽഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും അറിയാം
എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 100 വർഷത്തെ യാത്ര ധൈര്യം, സാഹസികത, പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ അഞ്ച് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങളാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അത് കൂടുതൽ ശക്തവും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതുമായി ഉയർന്നുവന്നു. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ മുത്തച്ഛനായ ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക ആദ്യം സ്വീകരിച്ച ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മന്ത്രങ്ങൾ - നിർഭയരായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കരുത്, സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റരുത് - എന്നിവയായിരുന്നു.
മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രചോദനത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ ഉറവിടമായി ഈ വാക്കുകൾ വർത്തിച്ചു. തുടർന്ന്, നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന ഒഡീസിയിൽ, എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ലോകത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വലിയ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങി. വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനുഷികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ സംരംഭങ്ങൾ നിരന്തരം വ്യാപകമായ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണമായി
എസ്സെൽഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും
* എസ്സൽ പ്രോപാക്കിന്റെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ യൂണിറ്റ് 2013-ൽ ട്യൂബ് കൗൺസിലിന്റെ 'ട്യൂബ് ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡുകളിൽ' മൂന്ന് ബഹുമതികൾ നേടി.
* 2011-ൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി ഡയറക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
* എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സീലിന്റെയും ചെയർമാനായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് 2014-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ റൈറ്റേഴ്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
* ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കായ എസ്സൽ വേൾഡ് - ഐഎഎപിഐ (ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ & ഇൻഡസ്ട്രീസ്) സംഘടിപ്പിച്ച പത്താമത് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഫോർ എക്സലൻസിൽ (2011) മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി അവാർഡുകൾ നേടി.
* ലോക ബാങ്കുമായും ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കുമായും സഹകരിച്ച് ഐഐഎഫ്സിഎൽ (ഇന്ത്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ് കമ്പനി) "പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത"യ്ക്ക് എസ്സൽ ഇൻഫ്രാ അഹമ്മദാബാദ് ഗോദ്ര ടോൾ റോഡ് പ്രോജക്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ ആദരിച്ചു.
* ട്രസ്റ്റ് റിസർച്ച് അഡ്വൈസറി (TRA) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2014 ലെ ബ്രാൻഡ് ട്രസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിഷ് ടിവിയെ "ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ബ്രാൻഡ്" ആയി അംഗീകരിച്ചു.
* ഇന്റർബ്രാൻഡിന്റെ 2015 ലെ "30 മികച്ച ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ" പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഏക മീഡിയ ബ്രാൻഡായി ZEE മാറി. * 2013 ൽ, വേൾഡ് കൺസൾട്ടിംഗ് & റിസർച്ച് കോർപ്പറേഷൻ (WCRC) അവതരിപ്പിച്ച "മികച്ച ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് ആനിമേഷൻ ഡിസൈൻ" പരിശീലന സ്ഥാപന വിഭാഗത്തിൽ സീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് (ZICA) "ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാർഡ്" നേടി.
* എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ZEE യുടെയും ചെയർമാനായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് 2016 ഏപ്രിൽ 22 ന് കാനഡ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനിൽ (CIF) നിന്ന് അഭിമാനകരമായ "ചഞ്ച്ലാനി ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ അവാർഡ്" ലഭിച്ചു. രത്തൻ ടാറ്റ, നാരായണ മൂർത്തി തുടങ്ങിയ ആഗോള ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്തും സമൂഹത്തിന് തിരികെ നൽകണമെന്ന് എസ്സൽ കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വചിന്തയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിലും മനുഷ്യവികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 50,000-ത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദരിദ്രർക്കും ദരിദ്രർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ശാക്തീകരണവും നൽകുന്നതിനായി ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ, മാനസികവും വൈകാരികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടക്കാൻ ഈ സംഘടന വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു. ഗൗതമ ബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ച വിപാസ്സന ധ്യാനത്തിന്റെ പരിശീലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. അതേപോലെ ഈ സ്ഥാപനം വ്യക്തികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതുവഴി അവരുടെ തൊഴിൽക്ഷമതയും വരുമാന നിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വികസനവും ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സംഘടന ഏർപ്പെടുന്നു.
