FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 'സീ'യിലൂടെ കാണാം; സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്

2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (ZEEL). സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ZEEL) പുതിയ കായിക ചാനലായ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) വഴി തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ 'സീ5' (Zee5) ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കായിക പ്രേമികൾക്കായി നാല് സമർപ്പിത സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ സീ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD) എന്നിവയാണത്.
ജൂൺ 11-ന് യുഎസ്എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാത്രമല്ല, 2026, 2030 വർഷങ്ങളിലെ പുരുഷ ലോകകപ്പുകൾ, 2027-ലെ വനിതാ ലോകകപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2034 വരെയുള്ള പ്രമുഖ ഫിഫ ടൂർണമെന്റുകളുടേയും സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ അണ്ടർ-17, അണ്ടർ-20 പുരുഷ-വനിതാ ലോകകപ്പുകൾ എന്നിവയും സീയിലൂടെ കാണാനാകും.
2026 മുതൽ 2034 വരെയുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പരിപാടി മുതൽ, മൊത്തം 39 ആഗോള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മീഡിയ അവകാശങ്ങൾ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് വാങ്ങി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാണെന്ന്, സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിഇഒ പുനിത് ഗോയങ്ക പറഞ്ഞു.
