FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 'സീ'യിലൂടെ കാണാം; സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ മീഡിയ എന്റർപ്രൈസസ്

2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ മീഡിയ എന്റർപ്രൈസസ് (ZEE). സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ZEE) പുതിയ കായിക ചാനലായ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) വഴി തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ 'സീ5' (Zee5) ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
ജൂൺ 11-ന് യുഎസ്എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പരമോന്നത ഭരണസമിതിയായ ഫ്രെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും സീയും തമ്മിലാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.
2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ മാത്രമല്ല, 2026, 2030 വർഷങ്ങളിലെ പുരുഷ ലോകകപ്പുകൾ, 2027-ലെ വനിതാ ലോകകപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2034 വരെയുള്ള പ്രമുഖ ഫിഫ ടൂർണമെന്റുകളുടേയും അനുബന്ധ ഡോക്യുമെന്ററികളുടേയും സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ അണ്ടർ-17, അണ്ടർ-20 പുരുഷ-വനിതാ ലോകകപ്പുകൾ, ഫുട്സാൽ ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പുകൾ എന്നിവയും സീയിലൂടെ കാണാനാകും.
2026 മുതൽ 2034 വരെയുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാല ഫുട്ബോൾ പരിപാടി മുതൽ, മൊത്തം 39 ആഗോള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മീഡിയ അവകാശങ്ങൾ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് വാങ്ങി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാണെന്ന്, സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിഇഒ പുനിത് ഗോയങ്ക പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.