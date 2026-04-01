Income Tax Return Filing: എടിഎം ഇടപാടുകൾ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ; ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, അറിഞ്ഞിരിക്കാം

Financial Changes From April 1: പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നികുതിദായകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:11 AM IST
  • ശമ്പളക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് (ഐടിആർ-1, ഐടിആർ-2) ജൂലൈ 31 തന്നെയാണ് അവസാന തീയതി
  • എന്നാൽ ബിസിനസുകാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും (ഐടിആർ-3, ഐടിആർ-4) ഫയലിംഗ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്

2026 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദായനികുതി നിയമങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ്. 1961-ലെ പഴയ നിയമത്തിന് പകരം പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നികുതിദായകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

1. ആദായനികുതിയിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

പുതിയ ആദായനികുതി നിയമം (2025): 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന് പകരം 'ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 2025' നടപ്പിലാക്കും. സങ്കീർണ്ണമായ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി നികുതി നടപടികൾ ലളിതമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 'ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ' (എഫ് വൈ), 'അസസ്‌മെന്റ് ഇയർ' (എ വൈ) എന്നീ പദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പകരം "ടാക്സ് ഇയർ" (ടാക്സ് ഇയർ) എന്ന ഒറ്റ പദം ഉപയോഗിക്കും.

ഐടിആർ ഫയലിംഗ് സമയപരിധി: ശമ്പളക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് (ഐടിആർ-1, ഐടിആർ-2) ജൂലൈ 31 തന്നെയാണ് അവസാന തീയതി. എന്നാൽ ബിസിനസുകാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും (ഐടിആർ-3, ഐടിആർ-4) ഫയലിംഗ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഹരി വിപണിയിലെ നികുതി വർധന (എഫ് ആൻഡ് ഒ): ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് (എസ് ടി ടി) വർധിപ്പിച്ചു. ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം 0.15 ശതമാനമായും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരത്തിനുള്ള നികുതി 0.05 ശതമാനമായും ഉയരും. ഇത് എഫ് ആൻഡ് ഒ വ്യാപാരികളുടെ ചിലവ് വർധിപ്പിക്കും.

എച്ച്.ആർ.എ ക്ലെയിമുകൾക്ക് കർശന നിയമം: വീട്ടുവാടക ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനി മുതൽ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ പാൻ കാർഡ് വിവരങ്ങളും വാടക നൽകിയതിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളും നിർബന്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം, 50 ശതമാനം എച്ച്.ആർ.എ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹമായ മെട്രോ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി.

മീൽ കാർഡ്: പ്രതിദിന നികുതിരഹിത പരിധി 50 രൂപയിൽ നിന്ന് 200 രൂപയായി ഉയർത്തി.

കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്: വാർഷിക പരിധി 5,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപയാക്കി.

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം: വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപയായും ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് 9,000 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചു.

സ്റ്റോക്ക് ബൈബാക്ക്: ഇനി മുതൽ കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ഓഹരി ബൈബാക്ക് തുക 'ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്' ആയി പരിഗണിച്ച് നികുതി ഈടാക്കും.

സ്വർണ്ണ ബോണ്ടുകൾ (എസ് ജി ബി): ആർബിഐ വഴി നേരിട്ട് വാങ്ങിയ ബോണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കൂ. സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവയ്ക്ക് നികുതി നൽകണം.

2. ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് സുരക്ഷ: യുപിഐ, കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ (ടുഎഫ്എ) നിർബന്ധമാക്കി. പാസ്‌വേഡ്, ഒടിപി അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കൽ നിയമം: ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയാൽ മാത്രമേ റീഫണ്ട് ലഭിക്കൂ. മുൻപ് ഇത് നാല് മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു. എട്ട് മുതൽ 24 മണിക്കൂർ മുമ്പാണെങ്കിൽ 50 ശതമാനം തുക കുറയ്ക്കും. 24 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള റദ്ദാക്കലിന് 25 ശതമാനമായിരിക്കും കിഴിവ്.

എടിഎം ഇടപാടുകൾ: യുപിഐ വഴിയുള്ള എടിഎം പണം പിൻവലിക്കലുകളും ഇനി മുതൽ പ്രതിമാസ സൗജന്യ ഇടപാടുകളുടെ പരിധിയിൽ വരും. അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ചില ബാങ്കുകൾ 23 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയേക്കാം. അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാലും പിഴ ഈടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദേശ യാത്രകളും ചികിത്സയും: വിദേശ ടൂറുകൾക്കുള്ള ടിസിഎസ് നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനമായി കുറച്ചു. വിദേശത്തുള്ള പഠനത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള പണമയയ്ക്കലിനും നികുതി നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ: ഒരു വർഷം 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ, ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹോട്ടൽ ബില്ലുകൾ, 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വസ്തു ഇടപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പാൻ കാ‍ർഡ് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, ആധാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല, പകരം നിശ്ചിത ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

