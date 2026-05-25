/Fuel Price Hiked Again: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; ഇന്ധനവിലയിൽ വർദ്ധനവ്, രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഇത് നാലാം തവണ

Petrol Diesel Price 25th May: 11 ദിവസത്തിനിടെ നാലാം തവണ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വില വർധനവിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി.
Petrol and Diesel Price Today: രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മെയ് 23 ശനിയാഴ്ച വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടിയ വില ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
പെട്രോളിന് 2.61 രൂപയും ഡീസലിന് 2.71 രൂപയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ വിലവർദ്ധനവാണിത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. നേരത്തെ മെയ് 23 ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 0.87 പൈസയും ഡീസലിന് 0.91 പൈസയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ വിലവർദ്ധനവിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയും ഡീസലിന് 95.20 രൂപയുമായി വർദ്ധിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 115.32 രൂപയും ഡീസലിന് 104.41 രൂപയുമാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ പെട്രോൾ വില 113.51 രൂപയും, ഡീസൽ 99.82 രൂപയുമാണ്, മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് 111,21 ഉം ഡീസലിന് 97.83 രൂപയുമാണ് അതുപോലെ ചെന്നൈയിൽ പെട്രോളിന് 107.77 രൂപയ്ക്കും ഡീസലിന് 99.55 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ വില.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം, എണ്ണക്കമ്പനികൾ തുടർച്ചയായി പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണവിലയിലെ നാലാമത്തെ വർധനയാണിന്ന നടന്നത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 100 രൂപയിൽ കൂടുതലായി. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അതായത് മെയ് 23 ശനിയാഴ്ച എണ്ണ കമ്പനികൾ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് ₹0.87 ഉം ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് ₹0.91 ഉം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിനുമുമ്പ് മെയ് 19 ന് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് 15 നായിരുന്നു പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ വില ആദ്യമായി വർധിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയെ ബാധിച്ചു. ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാരലിന് $70 ന് വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ യുദ്ധകാലത്ത് $125 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിനിടയി.ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല സൂചനകൾക്കിടയിൽ ക്രൂഡ് വില ഇപ്പോൾ അൽപ്പം കുറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 99 ഡോളറായും WTI ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 92 ഡോളറായും കുറഞ്ഞു.
എണ്ണവില മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വിലകൂടിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ പ്രതിദിനം ഏകദേശം ₹1,000 കോടി (ഏകദേശം ₹10 ബില്യൺ) നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം ₹1 ലക്ഷം കോടി മുതൽ ₹1.25 ലക്ഷം കോടി അതായത് ഏകദേശം ₹125 ബില്യൺ വരെ ഉയരുമെന്ന് മെയ് തുടക്കത്തിൽ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അറിയിച്ചിരുന്നു.
തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വിലവർധനവ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും പൊതുഗതാഗത ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമായേക്കുമെന്നും നിലവിൽ പൊതുജങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്.
