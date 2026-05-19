/Petrol Diesel Price Hike: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; 4 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാംതവണ!

Petrol Price 19 May: രാജ്യത്തെ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ രണ്ടാം തവണയും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി. രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ വർദ്ധനവ്. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് കൂട്ടിയത് 87 പൈസയും ഡീസലിന് കൂട്ടിയത് 91 പൈസയുമാണ്.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ മാസത്തിൽ വില കൂടിയത് അതും നാലു ദിവസത്തിനിടെ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ധനവിലയിൽ മൂന്നു രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും വർദ്ധനവ് അൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 97.77 രൂപയിൽ നിന്നും 98.64 ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡീസലിന് 90.67 രൂപയിൽ നിന്നും 91.58 രൂപയാണ്. മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് ₹106.68 ൽ നിന്ന് ₹107.55 ആയും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് ₹93.14 ൽ നിന്ന് ₹94.05 ആയും ഉയർന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് ₹108.74 ൽ നിന്ന് ₹109.61 ആയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് ₹96.04 ആയും ഉയർന്നു. ചെന്നൈയിൽ മുമ്പ് പെട്രോളിന് ₹103.67 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് ₹104.49 ആണ്. ഡീസലും ലിറ്ററിന് ₹95.25 ൽ നിന്ന് ₹96.11 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശിക നികുതികളും വാറ്റും കാരണം വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഈ വർദ്ധനവ് നേരിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എൽപിജി വിലകളെക്കുറിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇന്ന് പ്രത്യേക അപ്ഡേറ്റൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിൽ ഒരു എൽപിജി സിലിണ്ടർ ഇപ്പോഴും 913 രൂപ എന്ന പഴയ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. കഴിഞ്ഞ തവണ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒപ്പം കമ്പനികൾ സിഎൻജിയുടെ വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഊർജ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയും പ്രധാന സമുദ്ര വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർധനവ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
