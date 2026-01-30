English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക്

Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക്

Gold Price In Kerala Today: കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 03:26 PM IST
  • 5240 രൂപയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്
  • ഇതോടെ ഇന്ന് രണ്ട് തവണയായി സ്വർണത്തിന് 6280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്

Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന് 15,510 രൂപയായി സ്വർണവില കുറഞ്ഞു.

പവന് ഇതോടെ 1,24,080 എന്ന നിലയിലേക്കും സ്വർണവില താഴ്ന്നു. 5240 രൂപയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 1, 25,120 രൂപയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ന് രണ്ട് തവണയായി സ്വർണത്തിന് 6280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

2025 ഡിസംബർ 23ന് ആണ് ആദ്യമായി സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ്. സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിരക്കായ 1,30,000 കടന്നിരുന്നു.

ഇതിന് ശേഷമാണ് വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഓഹരിവിപണിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെയും മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

