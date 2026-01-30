Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ​ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 130 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 15,510 രൂപയായി സ്വർണവില കുറഞ്ഞു.
പവന് ഇതോടെ 1,24,080 എന്ന നിലയിലേക്കും സ്വർണവില താഴ്ന്നു. 5240 രൂപയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 1, 25,120 രൂപയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ന് രണ്ട് തവണയായി സ്വർണത്തിന് 6280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
2025 ഡിസംബർ 23ന് ആണ് ആദ്യമായി സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ്. സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിരക്കായ 1,30,000 കടന്നിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷമാണ് വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഓഹരിവിപണിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെയും മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
