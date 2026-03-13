English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • DA Hike 2026: ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ കുടിശ്ശിക, അറിയാം പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ്

DA Hike 2026: ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ കുടിശ്ശിക, അറിയാം പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ്

DA Hike Arrear Updates: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡിഎ/ഡിആർ എത്രയാകും എന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:14 PM IST
  • വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്
  • ആദ്യ വർദ്ധനവ് ജനുവരിയിലും രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈയിലുമാണ്

Read Also

  1. DA Hike: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിച്ചു!

Trending Photos

Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
6
Horoscope
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
Mojtaba Khamenei: സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം! മോജ്താബ ഖമനേയിക്ക് ​ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
7
Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei: സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം! മോജ്താബ ഖമനേയിക്ക് ​ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
DA Hike 2026: ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ കുടിശ്ശിക, അറിയാം പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ്

DA Hike 2026: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡിഎ/ഡിആർ എത്രയാകും എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സാധാരണ ഹോളി പോലുള്ള ഉത്സവത്തിന് മുന്നേയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം വരുന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ ഹോളി കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യക്തതയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...

വർഷത്തിൽ 2 തവണയാണ് DA വർദ്ധനവ്

വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനകകരുടെ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യ വർദ്ധനവ് ജനുവരിയിലും രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈയിലുമാണ്.  എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീയതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് ഉത്സങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാറ്‌.  എന്നാൽ ചില സമയം അത് വൈകാറുമുണ്ട്.

വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തവണ ജനുവരി മുതലുള്ള ഡിഎ വർധനവിൽ 2 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള 58 ശതമാനം എന്നത് 69 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരും. 

DA എന്ത്കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമാണ്? (Why is Dearness Allowance Important?)

വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ക്ഷാമബത്ത അഥവാ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നൽകുന്നത്. ഇത് ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഒരു പേ കമ്മീഷൻ മുതൽ അടുത്ത കമ്മീഷൻ വരെ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം സ്ഥിരമായിരിക്കും.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ശമ്പളം ഈ സമയത്ത് വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ് ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ്. പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡിയർനസ് റിലീഫും.  ഇതിലൂടെയാണ് പെൻഷൻ വർധിക്കുന്നത്.

Also Read: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഉയരുമോ? കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 46000ലേക്ക്! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

AICPI-IW ആണ് ഡിഎ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 

DA കണക്കാക്കുന്നത് വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ (AICPI-IW) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.  എല്ലാ മാസവും ലേബർ ബ്യൂറോ ഈ സൂചിക ഡാറ്റ പുറത്തിറക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ശരാശരി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസും ഡിയർനെസ് റിലീഫും കണക്കാക്കുന്നത്.

DA കണക്കാക്കുന്ന രീതി (DA Calculation Method)

ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക

DA% = [{12 മാസത്തെ AICPI-IW ശരാശരി (അടിസ്ഥാന വർഷം 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

ഈ കണക്കുകൂട്ടലിൽ 2016 ലെ അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ 2001 ലെ അടിസ്ഥാന വർഷവുമായി തുല്യമാക്കാൻ 2.88 എന്ന ലിങ്കിംഗ് ഘടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പുത്തൻ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (What the latest data indicates)

2025 ഡിസംബറിലെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് AICPI-IW ലെവൽ 148.2 ആയിരുന്നു അത് നവംബറിനേക്കാൾ 0.5 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 2025 ജനുവരി മുതൽ 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള 12 മാസത്തെ ശരാശരി 145.54 ആയിരുന്നു. ക്ഷാമബത്ത ഫോർമുലയിൽ ഈ ശരാശരി ചേർക്കുമ്പോൾ കണക്കാക്കിയ DA ഏകദേശം 60.33 ശതമാനമായി. സർക്കാർ സാധാരണയായി ഇത് റൗണ്ട് അക്കങ്ങളിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 60 ശതമാനമാകും

അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം

കണക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത 58 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനമായി ഉയരും. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിനായി ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരെ  കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വർദ്ധനവ് സ്ഥിരീകരിക്കുള്ളൂ. എന്തയാലും 60 % ആണെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നല്ലൊരു തുക അരിയർ ആയിട്ടുതന്നെ ലഭിക്കും.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

DA hike8th Pay Commission7th Pay CommissionCentral GovernmentDA Hike 2026

Trending News