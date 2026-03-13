DA Hike 2026: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡിഎ/ഡിആർ എത്രയാകും എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സാധാരണ ഹോളി പോലുള്ള ഉത്സവത്തിന് മുന്നേയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം വരുന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ ഹോളി കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യക്തതയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
വർഷത്തിൽ 2 തവണയാണ് DA വർദ്ധനവ്
വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനകകരുടെ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യ വർദ്ധനവ് ജനുവരിയിലും രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈയിലുമാണ്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീയതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് ഉത്സങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാറ്. എന്നാൽ ചില സമയം അത് വൈകാറുമുണ്ട്.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തവണ ജനുവരി മുതലുള്ള ഡിഎ വർധനവിൽ 2 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള 58 ശതമാനം എന്നത് 69 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരും.
DA എന്ത്കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമാണ്? (Why is Dearness Allowance Important?)
വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ക്ഷാമബത്ത അഥവാ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നൽകുന്നത്. ഇത് ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഒരു പേ കമ്മീഷൻ മുതൽ അടുത്ത കമ്മീഷൻ വരെ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം സ്ഥിരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ശമ്പളം ഈ സമയത്ത് വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ് ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ്. പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡിയർനസ് റിലീഫും. ഇതിലൂടെയാണ് പെൻഷൻ വർധിക്കുന്നത്.
AICPI-IW ആണ് ഡിഎ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
DA കണക്കാക്കുന്നത് വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ (AICPI-IW) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എല്ലാ മാസവും ലേബർ ബ്യൂറോ ഈ സൂചിക ഡാറ്റ പുറത്തിറക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ശരാശരി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസും ഡിയർനെസ് റിലീഫും കണക്കാക്കുന്നത്.
DA കണക്കാക്കുന്ന രീതി (DA Calculation Method)
ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക
DA% = [{12 മാസത്തെ AICPI-IW ശരാശരി (അടിസ്ഥാന വർഷം 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100
ഈ കണക്കുകൂട്ടലിൽ 2016 ലെ അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ 2001 ലെ അടിസ്ഥാന വർഷവുമായി തുല്യമാക്കാൻ 2.88 എന്ന ലിങ്കിംഗ് ഘടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പുത്തൻ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (What the latest data indicates)
2025 ഡിസംബറിലെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് AICPI-IW ലെവൽ 148.2 ആയിരുന്നു അത് നവംബറിനേക്കാൾ 0.5 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 2025 ജനുവരി മുതൽ 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള 12 മാസത്തെ ശരാശരി 145.54 ആയിരുന്നു. ക്ഷാമബത്ത ഫോർമുലയിൽ ഈ ശരാശരി ചേർക്കുമ്പോൾ കണക്കാക്കിയ DA ഏകദേശം 60.33 ശതമാനമായി. സർക്കാർ സാധാരണയായി ഇത് റൗണ്ട് അക്കങ്ങളിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 60 ശതമാനമാകും
അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം
കണക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത 58 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനമായി ഉയരും. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിനായി ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വർദ്ധനവ് സ്ഥിരീകരിക്കുള്ളൂ. എന്തയാലും 60 % ആണെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നല്ലൊരു തുക അരിയർ ആയിട്ടുതന്നെ ലഭിക്കും.
