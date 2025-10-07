Good News For Government Employees: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 5 ബമ്പർ സമ്മാനങ്ങൾ!

Government Employees Good News: ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ശരിക്കും അടിപൊളിയിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഞ്ച് കോടിയിലധികം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നേരിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്ന നിരവധി പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. 2025 ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗുകളിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും പെൻഷൻ വർദ്ധനവ്, പിഎഫ് പിൻവലിക്കലുകളുടെ എളുപ്പം, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത; ഡിഎ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കില്ല!
എടിഎമ്മിലൂടെയും യുപിഐയിലൂടെയും പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കാം (Effortless PF withdrawals through ATMs and UPI)
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (EPFO) പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഇനീ എടിഎം കാർഡുകളിലൂടെയും യുപിഐയിലൂടെയും നേരിട്ട് ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാകും. ഈ സൗകര്യം 2025 ജൂണിൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വൈകിപ്പോയി. ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടായേക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
പെൻഷൻകാർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും മിനിമം പെൻഷൻ വർദ്ധിച്ചേക്കാം (Pensioners will get relief minimum pension may increase)
ഒക്ടോബർ 10, 11 തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇപിഎഫ്ഒ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഒരു വലിയ തീരുമാനവും വന്നേക്കാം. മിനിമം പെൻഷൻ 1000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1500 അല്ലെങ്കിൽ 2500 രൂപയായി ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിലവിൽ 96% പെൻഷൻകാർക്കും ₹4000 ൽ താഴെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തീരുമാനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നേക്കും.
Also Read: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
EPFO 3.0 ദീപാവലിക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത (EPFO 3.0 May Launch on Diwali)
ദീപാവലിക്കു മുമ്പ് EPFO 3.0 ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇത് PF പിൻവലിക്കലുകൾ എളുപ്പമാക്കുകയും UPI വഴി ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ജീവനക്കാർക്ക് ഒന്നിലധികം സേവനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ലഭിക്കും.
എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലഭ്യമാകും (All information will be available on a digital dashboard)
EPFO 3.0 ക്ക് ഒപ്പം ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ ഡാഷ്ബോർഡും ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൂടെയും PF ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാനും പ്രതിമാസ നിക്ഷേപങ്ങൾ കാണാനും അവരുടെ ക്ലെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും.
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വർദ്ധിച്ചേക്കാം (Insurance cover may increase)
ഇപിഎഫ്ഒയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ ₹7 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രീമിയം കമ്പനിയാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...
ജീവനക്കാർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദീപാവലിയായിരിക്കും (memorable Diwali for employees)
എല്ലാം കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ 2025 ലെ ദീപാവലി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സുപ്രധാനമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പിഎഫ് പിൻവലിക്കലുകൾ എളുപ്പമാക്കൽ, പെൻഷൻ വർദ്ധനവ്, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം കൊണ്ടുവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.