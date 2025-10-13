English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Pension Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

Pension Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

Hayana Pension Hike: ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 1 മുതൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 3,000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 3,500 രൂപവരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:01 AM IST
  • ദീപാവലിയ്ക്ക് ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രം
  • ഹരിയാന സർക്കാർ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്
  • വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ 500 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Pension Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

Haryana government Pension hikes:  ദീപാവലിയ്ക്ക് ഇനി ഒരസ്ച്ച മാത്രം.  അതിനുമുന്നെ ഹരിയാന സർക്കാർ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  അതായത് അവരുടെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ 500 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വർദ്ധിപ്പിച്ച പെൻഷൻ തുക നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി; ബിജെപിയും ജെഡിയുവും 101 സീറ്റുകളിൽ വീതം മത്സരിക്കും

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബർ 1 മുതൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 3500 രൂപ ആയിരിക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും? (How much will the pension be?)

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിയാന സർക്കാർ നവംബർ 1 മുതൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 3500 രൂപവരെ പെൻഷൻ നൽകും. ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മറ്റ് പല തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാന പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നിയമന നിയമങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ (പുരുഷ) തസ്തികകളിൽ 50% ഹരിയാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ നിയമിക്കും. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (സിഇടി) സ്കോറിന്റെ സാധുത ഹരിയാന സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

2014 ൽ ഹരിയാനയിൽ ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ ₹1,000 ആയിരുന്നു. 2015 ൽ ഇത് ₹1,200 ഉം 2016 നവംബറിൽ ₹1,600 ഉം ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  ശേഷം 2020 ൽ ഇത് ₹2,250 ആയി വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം അതായത് 2021 ഏപ്രിലിൽ ₹2,500 ഉം 2023 ഏപ്രിലിൽ ₹2,750 ഉം 2024 ൽ ₹3,000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹരിയാന സർക്കാരിന് മുൻപ് ദീപാവലി ബോണസായി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA 3 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  ഇതോടെ ഡിഎ 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 58 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഡിഎ 2025 ജൂലൈ 1 മുതലുള്ളത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Pension HikeHaryana governmentsenior citizensDiwali BonusPension Benefits

