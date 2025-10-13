Pension Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

Haryana government Pension hikes: ദീപാവലിയ്ക്ക് ഇനി ഒരസ്ച്ച മാത്രം. അതിനുമുന്നെ ഹരിയാന സർക്കാർ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരുടെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ 500 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വർദ്ധിപ്പിച്ച പെൻഷൻ തുക നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബർ 1 മുതൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 3500 രൂപ ആയിരിക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും? (How much will the pension be?)
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിയാന സർക്കാർ നവംബർ 1 മുതൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 3500 രൂപവരെ പെൻഷൻ നൽകും. ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മറ്റ് പല തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാന പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിയമന നിയമങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (പുരുഷ) തസ്തികകളിൽ 50% ഹരിയാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ നിയമിക്കും. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (സിഇടി) സ്കോറിന്റെ സാധുത ഹരിയാന സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.
2014 ൽ ഹരിയാനയിൽ ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ ₹1,000 ആയിരുന്നു. 2015 ൽ ഇത് ₹1,200 ഉം 2016 നവംബറിൽ ₹1,600 ഉം ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ശേഷം 2020 ൽ ഇത് ₹2,250 ആയി വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം അതായത് 2021 ഏപ്രിലിൽ ₹2,500 ഉം 2023 ഏപ്രിലിൽ ₹2,750 ഉം 2024 ൽ ₹3,000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹരിയാന സർക്കാരിന് മുൻപ് ദീപാവലി ബോണസായി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA 3 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഡിഎ 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 58 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഡിഎ 2025 ജൂലൈ 1 മുതലുള്ളത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
