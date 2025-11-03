English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 7th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; DA വർധിപ്പിച്ചു!

7th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; DA വർധിപ്പിച്ചു!

DA Hike Latest News: ഈ തീരുമാനം ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല വലിയൊരു ആശ്വാസവുമാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:19 PM IST
  • ദീപാവലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്‌ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • ജീവനക്കാർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്

7th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; DA വർധിപ്പിച്ചു!

7th Pay Commission DA Hike: ദീപാവലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്‌ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ജീവനക്കാർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  ഇതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിത കുടുംബങ്ങൾക്കും നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിചിർക്കുകയാണ്. 

Also Read: ശമ്പളം മുതൽ പെൻഷൻ, ഡിഎ-ഡിആർ എന്നിവയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ. എന്താണ് ToR? അറിയാം

അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പുറമെ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്ത ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ സംത്സോഹത്തിന് കരണമായിരിക്കുകയാണ്.  

ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ആശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും നൽകുകയും ചെയ്യും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഇടയിൽ ക്ഷാമബത്തയിലെ ഈ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ആയിരിക്കുകയാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തോടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ്; ജനുവരി മുതൽ ശമ്പളം 80% വർദ്ധിക്കും!

രാജസ്ഥാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പുതുക്കിയതും വർദ്ധിപ്പിച്ചതുമായ ക്ഷാമബത്ത 2025 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.  അതിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് ജൂലൈ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സമയത്തെ ക്ഷാമബത്ത ലഭിക്കും. ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് കണക്കാക്കുന്നത്. സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇത് സുസ്ഥിരവും സുതാര്യവുമായ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനം ബാധകമാകും.

മുൻ മാസങ്ങളിലെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഡിയർനെസ് അലവൻസും ജീവനക്കാർക്ക് ഒറ്റത്തവണയായി ലഭിക്കും. ഈ ആനുകൂല്യം യോഗ്യരായ ഒരു ജീവനക്കാരനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും സമയബന്ധിതമായി പേയ്‌മെന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

7th Pay CommissionDA hikeRajasthan GovtDA Hike news7th CPC Latest Updates

