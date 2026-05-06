LPG Price Hike: പാചക വാതക വില വർദ്ധനവ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും

പാചക വാതക വിലയിലെ കുത്തനെയുള്ള വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബേക്കറികൾ, കാന്റീനുകൾ എന്നിവ 24 മണിക്കൂർ അടച്ചിടും.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 6, 2026, 07:33 AM IST
  • കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാണിജ്യ പാചക വാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും
  • ഹോട്ടലുകൾ 24 മണിക്കൂർ അടച്ചിടുമെന്ന കേരളം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാണിജ്യ പാചക വാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകൾ 24 മണിക്കൂർ അടച്ചിടുമെന്ന കേരളം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. 

വാണിജ്യാവശത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപ വർധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. നിലവിൽ 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില  3085 രൂപയാണ്.  ഈ നിലയ്ക്ക് ഹോട്ടലുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആകില്ലെന്നാണ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത്. 

മാത്രമല്ല ഉയർന്ന വാടകയും വിലക്കയറ്റവും കൂലി വർധനവുമെല്ലാം ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നുണ്ട്.  അതിനിടെയാണ് പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലകയറ്റവും. ഇത് കൂടാതെ നിലവിലെ സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം മൂലം 50 ശതമാനത്തോളം ഹോട്ടലുകൾ  പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.  ഇന്നത്തെ പണിമുടക്കിൽ സമരാനുകൂലികൾ പാചക വാതക വിലക്കയറ്റം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്കും പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

പാചകവാതക വില കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാകുമെന്നാണ് കേരളാ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമരത്തിന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി, കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി, ഓൾ കേരള കാറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ, ഹോസ്റ്റൽ ഓണേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷൻ അടക്കമുള്ള നിരവധി വ്യാപാര സംഘടനകൾ പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒറ്റയടിക്ക് വില വർധന നടപ്പിലാക്കിയത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

