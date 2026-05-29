/Study Abroad: പഠിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകാൻ ആണോ പ്ലാൻ... ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ചെലവുകളിലെ ആ വർദ്ധനയെ പേടിക്കേണ്ട

Study Abroad Financial Planning: വിദേശത്ത് പോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു വർഷം മുന്പോ ഒന്നര വർഷം മുന്പോ അതിനുള്ള സാന്പത്തിക, നടപടി ക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിദേശപഠനത്തിനായുള്ള ചെലവുകൾ കൂടുന്നതും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ജീവിതച്ചെലവ്, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറിയേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കാനും ഉയർന്ന ചെലവുകളെ മറികടക്കാനും എത്ര നേരത്തെ ആസൂത്രണം തുടങ്ങണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്.
1. എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങണം?
വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വിദേശപഠനത്തിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തിന് കുറഞ്ഞത് 12 മുതൽ 18 മാസം മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങണം. ഈ സമയപരിധി കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. എവിടെ, എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഈ സമയത്ത് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയണം.
2. എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കും?
സ്കോളർഷിപ്പ് സാധ്യതകൾ: വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിലെ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ അപേക്ഷാ കാലാവധി സാധാരണ പ്രവേശന തീയതികൾക്കും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അവസാനിക്കാറുണ്ട്. നേരത്തെ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കും. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളും ധനസഹായങ്ങളും ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം.
വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ: ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ എടുത്തായിരിക്കും പലരും വിദേശത്തേക്ക് പഠനത്തിനായി പോകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ ലഭ്യമാകാൻ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ സമയം എടുത്തേക്കാം. നേരത്തെ തന്നെ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവസാന നിമിഷത്തെ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വായ്പ ലഭ്യമാകാതെ വന്നാൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാനും ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് സഹായിക്കും.
ബഡ്ജറ്റിംഗ്: കോഴ്സ് ഫീസ് കൂടാതെ താമസസൗകര്യം, യാത്ര, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ അധിക ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കി പണം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം നൽകുന്നു. മിക്ക ഇടങ്ങളിലും പഠനത്തോടൊപ്പം പാർട്ട് ടൈം ജോലികളും ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം പണം കണ്ടെത്തി വച്ചാൽ, ഭാവിയിലെ ആശങ്കകളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
3. അക്കാദമിക് തയ്യാറെടുപ്പുകളും പരീക്ഷകളും
വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളായ IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തണം. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം ഈ നീണ്ട ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. അവസാന നിമിഷം ഇത്തരം യോഗ്യത പരീക്ഷകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴിവച്ചേക്കാം.
4. വിസ പ്രൊസസിംഗും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും
യുകെ, യുഎസ്എ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം. അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കുകൾ കാരണം വിസ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടാനോ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയം വൈകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
വിദേശപഠനമെന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വലിയൊരു നിക്ഷേപമാണ്. അവസാന നിമിഷം ധൃതിപിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്കും കൺസൾട്ടൻസി ഫീസുകൾക്കും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ മികച്ച സർവ്വകലാശാലകളും മികച്ച സ്കോളർഷിപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കി ചെലവുകൾ ചുരുക്കാൻ 12-18 മാസം മുമ്പുള്ള ആസൂത്രണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം.
