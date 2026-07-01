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Income Tax Returns: ശമ്പളക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നിർണ്ണായകം; ജൂലൈ 1 മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, അറിയാം 10 കാര്യങ്ങൾ

Financial Changes July 2026: 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്. ഐടിആർ ഫയലിംഗ്, പിഎഫ് പിൻവലിക്കുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:25 PM IST
Income Tax Returns: ശമ്പളക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നിർണ്ണായകം; ജൂലൈ 1 മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, അറിയാം 10 കാര്യങ്ങൾ
Image Credit: Finance | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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