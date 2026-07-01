/Income Tax Returns: ശമ്പളക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നിർണ്ണായകം; ജൂലൈ 1 മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, അറിയാം 10 കാര്യങ്ങൾ

ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഐടിആർ ഫയലിംഗ് സമയപരിധി മുതൽ യുപിഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിഎഫ് പിൻവലിക്കുന്നത് തൊട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങളടക്കം നീളുന്ന പട്ടികയാണിത്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അവസാന തീയതി ജൂലൈയാണ്. സാമ്പത്തിക മേലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം, നികുതിദായകർ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കൾ തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക ആവശ്യളെയടക്കം ഇത് ബാധിക്കും.
1. ഐടിആർ ഫയലിംഗ്
2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഷെഡ്യൂളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം കൂടി സമയം ലഭിക്കും. പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂളിൽ ITR-1, ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ജൂലൈ 31 വരെ അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണം.
അല്ലാത്തപക്ഷം പിഴ നൽകേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ബാക്കി നികുതിക്ക് അധിക പലിശ നൽകേണ്ടി വരികയും ചില നികുതിയിളവുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം നികുതി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമല്ലാത്ത ITR-3 അല്ലെങ്കിൽ ITR-4 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
2. പിഎഫ് പിൻവലിക്കാൻ യുപിഐ
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) അതിന്റെ വരിക്കാർക്ക് യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് (യുപിഐ) വഴി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിഎഫ്) പിൻവലിക്കാനും പണം നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറാനും കഴിയുന്ന സൗകര്യം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇപിഎഫ്ഒ 3.0 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. ജൂലൈ മുതൽ ഈ പുതിയ സൗകര്യം നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് സൂചന.
3. ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) പരിഷ്കരണം
ജൂലൈ മാസത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവാണ്. സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് സർക്കാർ ഇത് പുതുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ജനുവരി-ജൂൺ കാലയളവിലെ ഡിഎ വർദ്ധനവ് മാർച്ചിലും, രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈ-ഡിസംബർ കാലയളവിലേത് സെപ്റ്റംബർ/ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലും.
ലക്ഷക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിടാനും, ജീവനക്കാരുടെ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൃത്യമായി നിലനിർത്താനും ഈ വർദ്ധനവ് സഹായിക്കും.
4. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ജൂലൈ 1 മുതൽ, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി റെഗാലിയ ഗോൾഡ് കാർഡ് (HDFC Regalia Gold Credit Card) ഉപയോഗിച്ച് ആഭ്യന്തര എയർപോർട്ടുകളിലെ സൗജന്യ ലോഞ്ച് സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പുതിയ നിയമ പ്രകാരം മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 60,000 രൂപയെങ്കിലും ചിലവാക്കിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എയർപോർട്ടുകളിൽ സൗജന്യ ലോഞ്ച് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മുൻപ് ഇത്തരം യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ മൂന്ന് സൗജന്യ ലോഞ്ച് സന്ദർശനങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ മുൻമാസങ്ങളിലെ ചിലവ് കണക്കാക്കി മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കൂ.
5. എസ്ബിഐ കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിറ്റ്
ഫോൺപേ എസ്.ബി.ഐ കാർഡ് പർപ്പിൾ' (PhonePe SBI Card Purple), ഫോൺപേ എസ്.ബി.ഐ കാർഡ് സെലക്ട് ബ്ലാക്ക്' (PhonePe SBI Card Select Black) എന്നീ കാർഡുകളുടെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് നിയമങ്ങളിൽ എസ്.ബി.ഐ കാർഡ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇനി മുതൽ ഓരോ മാസവും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾക്ക് കൃത്യമായ പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെന്റുകൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വെവ്വേറെ പരിധികളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി റിവാർഡ് പോയിന്റുകളുടെ അളവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂലൈ 1 മുതലാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്
6. വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു
എണ്ണക്കമ്പനികൾ 19 കിലോഗ്രാമിന്റെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു. പുതിയ വില ഇന്ന് (ജൂലൈ 1) മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. ഡൽഹിയിൽ 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,113.50 രൂപയിൽ നിന്ന് 2,930 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
7. ആധാർ ഇമെയിൽ അപ്ഡേറ്റ്
ആധാർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇമെയിൽ വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആധാർ നമ്പർ ഉടമ നൽകേണ്ട ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കി. യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (UIDAI) പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ജൂലൈ 1 മുതൽ ആധാർ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം സൗജന്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ആധാറിലെ ഇമെയിൽ വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് 75 രൂപ ഈടാക്കിയിരുന്നു. 1 ജൂലൈ 2026 മുതൽ 31 ഡിസംബർ വരെയാണ് ഈ സൗജന്യം. കൂടുതൽ ആധാർ ഉടമകൾ ആധാറിൽ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ മാറ്റം.
8. ആർ.ബി.ഐയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
ബാങ്കുകൾ വഴി ഇൻഷുറൻസും മറ്റ് സ്കീമുകളും വിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർ.ബി.ഐ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ബാങ്കുകൾ വഴി ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തമായ അനുവാദമില്ലാതെ പണം ഈടാക്കുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും.
ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ ഒരു പ്ലാൻ നിർബന്ധിച്ച് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാങ്കിന്റെ തെറ്റായ വിൽപനയായി കണക്കാക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫോമിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്നതുമാത്രം കാണിച്ച് തെറ്റായ ഒരു സേവനം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇനി കഴിയില്ല.
9. പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് കൂട്ടി
ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകളുടെ ഫീസ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടി. സാധാരണ 36 പേജുള്ള മുതിർന്നവരുടെ പുതിയ പാസ്പോർട്ടിനും പുതുക്കലിനും 1,500 രൂപയായിരുന്നു ഈടാക്കിയത് ഇത് 2,500 രൂപയായി ഉയർത്തി. 60 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിനുള്ള നിരക്ക് 2,000-ൽ നിന്ന് 3,500 രൂപയായി ഉയർത്തി.
അടിയന്തിരമായി പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന തത്കാൽ സ്കീമിലും നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് തത്കാൽ വഴി 36 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ ഇനി 3,500 രൂപയ്ക്ക് പകരം 5,000 രൂപയും, 60 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിന് 4,000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 6,000 രൂപയും അപേക്ഷാ ഫീസായി നൽകേണ്ടി വരും.
10. പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല
ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലത്തെ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ സർക്കാർ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തി. 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പലിശ നിരക്കുകൾ ഏപ്രിൽ-ജൂൺ സമയത്തെ അതേ നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
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