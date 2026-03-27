Petrol-Diesel Excise Duty Cut: പെട്രോൾ, ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രം. പെട്രോൽ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയിൽ നിന്ന് 3 രൂപയാണ് ഡീസൽ പത്തു രൂപയിൽ നിന്നും പൂജ്യമായും തീരുവ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതോടെ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ നികുതിയിൽ 10 രൂപയുടെ കുറവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വില വർദ്ധനവ് പിടിച്ചു നിർത്താനാണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ ക്രോഡയിലിന് ബാരലിന് 149 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. എന്നാൽ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ ചെറുകിട വിൽപന വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനിയായ നയാര ഇന്നലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റു കമ്പനികളും സമാനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന സംശയത്തിനിടയ്ക്കാണ് എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ആയിരുന്നു കേന്ദ്രം അവസാനമായി എക്സൈസ് തീരുവ പരിഷ്ക്കരിച്ചത്.
