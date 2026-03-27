Petrol-Diesel Excise Duty Cut: പെട്രോൾ, ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രം

Petrol-Diesel Excise Duty Cut Updates: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള എണ്ണ അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചത്; 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:22 AM IST
  • രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രം
  • പെട്രോൽ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയിൽ നിന്ന് 3 രൂപയാണ് ഡീസൽ പത്തു രൂപയിൽ നിന്നും പൂജ്യമായും തീരുവ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Petrol Diesel Price; ഇരട്ടി പ്രഹരമായി പെട്രോൾ വില; കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും പെട്രോൾ വിലയിൽ തുടർച്ചയായ വർധന

Trending Photos

Shani-Shukra Yuti 2026: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടും, ബിസിനസിലും ലാഭം; വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം
5
Shani Shukra Yuti 2026
Shani-Shukra Yuti 2026: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടും, ബിസിനസിലും ലാഭം; വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യദിനം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യദിനം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രം. പെട്രോൽ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയിൽ നിന്ന് 3 രൂപയാണ് ഡീസൽ പത്തു രൂപയിൽ നിന്നും പൂജ്യമായും തീരുവ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!

ഇതോടെ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ നികുതിയിൽ 10 രൂപയുടെ കുറവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വില വർദ്ധനവ് പിടിച്ചു നിർത്താനാണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ ക്രോഡയിലിന് ബാരലിന് 149 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. എന്നാൽ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ ചെറുകിട വിൽപന വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനിയായ നയാര ഇന്നലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റു കമ്പനികളും സമാനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന സംശയത്തിനിടയ്ക്കാണ് എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ആയിരുന്നു കേന്ദ്രം അവസാനമായി എക്സൈസ് തീരുവ പരിഷ്ക്കരിച്ചത്.  

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

