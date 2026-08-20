/Indiabulls Ltd Loans Repaid: സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു സ്റ്റാറ്റസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യാബുൾസ് ലിമിറ്റഡ്; വായ്പാ തുകകൾ പൂർണമായും തിരിച്ചടച്ചതായി കമ്പനി

അഞ്ച് വായ്പാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടച്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തതായി സാമ്മാൻ ക്യാപിറ്റൽ (മുൻപ് ഇന്ത്യബുൾസ് ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ്) വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ് (ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു) സമർപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആകെ അനുവദിച്ച് നൽകിയ 8,267.9 കോടി രൂപയ്ക്ക് എതിരെ 11,073.8 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ ഇടപാടുകളിലൂടെ പലിശയും ഫീസുമായി ഏകദേശം 2,800 കോടി രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യബുൾസ് ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക തിരിമറി ആരോപണങ്ങളിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്. 2019-ൽ ഫയൽ ചെയ്ത പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയുടെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.
വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വായ്പാ വിവരങ്ങൾ
അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി നൽകിയ വായ്പകളുടെ തുക പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചുകിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, നൽകിയ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക തിരിച്ചടവായി ലഭിച്ചുവെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. അനുവദിച്ച് നൽകിയ 8,267.9 കോടി രൂപയുടെ 197 വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി ആകെ 11,073.8 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.
മാർക്കറ്റ് വിദഗ്ദ്ധൻ അനിൽ സിങ്വിയുടെ വിലയിരുത്തൽ
ഈ വിഷയത്തെ വേറിട്ടൊരു കോണിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കിക്കാണാനെന്ന് സീ ബിസിനസ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ അനിൽ സിങ്വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുൻ പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഈ വായ്പകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചുതീർത്തുവെന്നും കമ്പനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ തുകയൊന്നും ലഭിക്കാനില്ലെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.
ഇടപാടുകളിൽ യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളോ ക്രമരഹിതമായ മാറ്റങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിലയൻസ് (എ.ഡി.എ.ജി) ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകിയ വായ്പകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പഴയ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് ഇതിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ലാഭമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിങ്വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമനടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലം
2019-ൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇ.ഡി നൽകിയ പരാതിയിൽ 2025 ഡിസംബർ 15-ന് ഡൽഹി പോലീസിലെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
2026 ജൂലൈയിൽ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയുമായി കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് സാമ്മാൻ ക്യാപിറ്റൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത തവണ പരിഗണിക്കും.
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