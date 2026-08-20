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Indiabulls Ltd Loans Repaid: സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു സ്റ്റാറ്റസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യാബുൾസ് ലിമിറ്റഡ്; വായ്പാ തുകകൾ പൂർണമായും തിരിച്ചടച്ചതായി കമ്പനി

Supreme Court: 2019-ൽ ഫയൽ ചെയ്ത പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയുടെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 20, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:25 AM IST
Indiabulls Ltd Loans Repaid: സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു സ്റ്റാറ്റസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യാബുൾസ് ലിമിറ്റഡ്; വായ്പാ തുകകൾ പൂർണമായും തിരിച്ചടച്ചതായി കമ്പനി
Image Credit: File | Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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