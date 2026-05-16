/Post Office Savings Scheme: മാസം 5000 രൂപ മാറ്റിവെക്കാമോ? കയ്യിലെത്തും ലക്ഷങ്ങൾ; പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം...

സാമ്പത്തിക നഷ്ട സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതെ വളരെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഈ പദ്ധതി.
നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമായ ഭാവി അതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ബാങ്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെയാണ്. മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ വളരെ വിശ്വസനീയമാണ്. കൂടാതെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കൂടിയാണിത്.
സുരക്ഷിതമായ ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് (RD) പദ്ധതി. ബാങ്കുകളെപ്പോലെ തന്നെ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രതിമാസം ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കാനാകും. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ട സാധ്യതകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ചെറുകിട നിക്ഷേപകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും താങ്ങാവുന്ന എന്നാൽ നല്ലൊരു തുക ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ചെറിയ തുകകളെ വലിയ സമ്പാദ്യമാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
നിലവിൽ, ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6.7 ശതമാനമാണ്. കാലാവധി 60 മാസമാണ്, അതായത് അഞ്ച് വർഷം. പ്രതിമാസം വെറും 100 രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താനാകും. പരമാവധി നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് പരിധികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാകും. 100 രൂപ പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിച്ചാൽ പോലും കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു തുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും.
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം 5,000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തുക ഏകദേശം 3,56,830 രൂപ വരെയായിരിക്കും. നിങ്ങളുെട ആകെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പലിശയായി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 56,830 രൂപയും ലഭിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വവും മികച്ച വരുമാനവും ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങൾ, ചെറുകിട വ്യവസായികൾ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കായി പണം കരുതിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഈ സ്കീം വളരെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. മാസം ഒരു തുക മാറ്റിവെക്കുന്നത് വഴി ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഇതിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.