Post Office Scheme: റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല, വലിയ തുകയും ആവശ്യമില്ല! പ്രതിദിനം വെറും 200 രൂപ മതി; ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാവുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി..!!

ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ വലിയ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കുമുള്ളത്. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ അപകട സാധ്യതയുമില്ലാതെ വളരെ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും നിക്ഷേപങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ഇതിൽ സാധാരണക്കാർക്കും ഭാഗമാകാവുന്നതാണ്.
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം...
നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് (RD) സ്കീം വളരെ മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി വലിയ തുകയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ ചെറിയ തുകയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ്.
ചെറിയ തുകകളിൽ സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 100 രൂപയുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ആർഡി തുടങ്ങാം. അതെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക 100 രൂപയാണ്. പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി ഈ സ്കീമിൽ ഇല്ല. അതായത് 100 രൂപയിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും തുക ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
ഇതിന് നിക്ഷേപ കാലയളവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ഒരു വർഷം മുത അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വർഷങ്ങൾ വരെയാകാം ഇതിന്റെ കാലയളവ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഈ സ്കീമിൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും പലിശ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വർധിക്കുന്നു എന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണിത്. നിലവിലെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് 6.7 ശതമാനമാണ്.
ആർക്കൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കാം?
18 വയസ്സോ അതിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള ആർക്കും ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സ്കീം ആണിത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ പണത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.
പദ്ധതി എങ്ങനെ?
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രതിദിനം 200 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രതിമാസം 6,000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. 6.7 ശതമാനം പലിശയാണ് ഈ സ്കീമിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 200 രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ 1,44,000 രൂപയാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 10,112 രൂപ പലിശയും ലഭിക്കും. അതായത് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 1,54,112 രൂപയായിരിക്കും.
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായ്പ ലഭ്യമാണ്
സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമല്ല ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർഡി സ്കീം. ഒപ്പം ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്. ഒരു നിക്ഷേപകന് പണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ 50 ശതമാനം വരെ വായ്പയെടുക്കാം. ഇത് 12 ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടയ്ക്കാം. ഇതിനായി, അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി.