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ITR Filing: ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, വലിയ മാറ്റം വരുന്നു; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ITR Filing Changes: 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഷെഡ്യൂളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 12:25 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:25 AM IST
ITR Filing: ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, വലിയ മാറ്റം വരുന്നു; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Image Credit: ITR | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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