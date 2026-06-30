/ITR Filing: ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, വലിയ മാറ്റം വരുന്നു; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഷെഡ്യൂളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം കൂടി സമയം ലഭിക്കും. പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂളിൽ ITR-1, ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ജൂലൈ 31 വരെ അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണം. അതേസമയം നികുതി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമല്ലാത്ത ITR-3 അല്ലെങ്കിൽ ITR-4 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാം. ഇവർക്ക് ഒരു മാസത്തെ സാവകാശമുണ്ട്.
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊല്ലാം?
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം നികുതി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമല്ലാത്ത ITR-3, ITR-4 എന്നിവ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫയലിംഗ് സമയപരിധി നീട്ടിയതാണ്. സാധാരണയായി ജൂലൈ അവസാനമായിരുന്നു സമയപരിധി. ഇതാണ് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടിയത്. അതെസമയം തന്നെ ITR-1, ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണയായി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പെൻഷൻ കൈപറ്റുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നില്ല.
മറ്റൊരാശ്വാസം പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയതാണ്. മുൻപ്, നികുതിദായകർക്ക് അസസ്മെന്റ് വർഷത്തിന്റെ ഡിസംബർ 31 വരെ മാത്രമായിരുന്നു സമർപ്പിച്ച റിട്ടേണിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സമയം ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂളിൽ 2027 മാർച്ച് 31 വരെ സമയം നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് അധികമായി 3 മാസത്തെ സമയം തെറ്റ് തിരുത്താനും, നഷ്ടപ്പെട്ട കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കാനോ സമയമുണ്ട്.
പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന നികുതിദായകർ
നികുതി ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ITR-3, ITR-4 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും.
ഫയലിംഗ് സമയപരിധി അടുത്തിരിക്കെ ബുക്കുകൾ അന്തിമമാക്കുന്ന ഫ്രീലാൻസർമാരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും.
ബ്രോക്കർമാരിൽ നിന്നോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നോ പുതുക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന നിക്ഷേപകർ.
പുതുക്കിയ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് AIS അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 26AS-ൽ തിരുത്തലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നികുതിദായകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
സെക്ഷൻ 80C പോലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയവർക്കും തെറ്റായ ഉള്ളടക്കം നൽകിയവർക്കും.
ഫയലിംഗ് വൈകിയാൽ നഷ്ടം വലുത്
നികുതിദായകർക്ക് ഡിസംബർ 31 വരെ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ഫയർ ചെയ്താൽ വലിയ ബാധ്യതകൾ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
1. വൈകിയ ഫയലിംഗിന് ഫീസ്
1961 ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 234F പ്രകാരം:
ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ വരുമാനം ₹ 5 ലക്ഷം കവിയുന്നുവെങ്കിൽ ₹ 5,000
ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ വരുമാനം ₹ 5 ലക്ഷം വരെയാണെങ്കിൽ ₹ 1,000
2. കുടിശ്ശികയിൽ പലിശ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, സെക്ഷൻ 234A പ്രകാരമുള്ള പലിശ പ്രതിമാസം 1% അല്ലെങ്കിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതുവരെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈടാക്കും.
3. ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നഷ്ടം
ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞുപോയാൽ, ബിസിനസ്സ് നഷ്ടവും മൂലധന നഷ്ടവും (Capital Losses) പോലുള്ള ചില നഷ്ടങ്ങൾ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ (Carry forward) നികുതിദായകർക്ക് സാധിക്കില്ല. കൃത്യസമയത്ത് റിട്ടേൺ നൽകിയാൽ മാത്രമേ, ഈ നഷ്ടങ്ങൾ ഭാവിയിലെ വരുമാനവുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ.
4. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയന്ത്രണം
നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയാണ് (Old Regime) ലാഭകരമെങ്കിൽ, ആ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ റിട്ടേൺ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യണം. അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ (New Regime) മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
5. ആഘാതം വലുത്
നികുതി കൃത്യസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് നികുതിദായകന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രൊഫൈലിനെ ബാധിക്കും. റിട്ടേൺ കൃത്യസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ ബാധിക്കാം. ഭാവിയിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോണുകൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഐ.ടി.ആർ (ITR) രേഖകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്.
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