Good News: ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും ബമ്പർ സമ്മാനം, അറിയാം...

Durga Puja 2025: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെയും ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം, സ്റ്റൈപ്പൻഡുകൾ എന്നിവ സെപ്റ്റംബർ 24-25 തീയതികളിൽ നൽകും.
Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!
ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ദുർഗാ പൂജ ആരംഭിക്കും. നവരാത്രിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദുർഗോത്സവവും ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക, മത പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഒരു കിടിലം സമ്മാനം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ധനകാര്യ വകുപ്പും പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം നവരാത്രിയ്ക്ക് മുൻപ് ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തും.
മാത്രമല്ല സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദസറ, ദുർഗാ പൂജ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവധികളും ഉണ്ടാകും. ഉത്സവവേളയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 24, 25 തീയതികളിൽ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും.
Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും കിടിലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
ശമ്പളം മാത്രമല്ല സെപ്റ്റംബർ 24, 25 തീയതികളിൽ വേതനം, ഓണറേറിയം, സ്റ്റൈപ്പൻഡുകൾ എന്നിവയും അനുവദിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മുതൽ കരാർ ജീവനക്കാർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.