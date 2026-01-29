Kerala Budget 2026: എസ്ഐആർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്'; പുതിയ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. എസ്ഐആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിലെ മതസാമുദായിക സൗഹൃദം ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഇതുവരെ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുവെന്നും വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചത്.
മതസാമുദായിക സൗഹൃദം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബജറ്റിൽ 10 കോടി വിലയിരുത്തുന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ ബജറ്റ് ആണ് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കിയെന്നും കേരളത്തിന്റെ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി ചർച്ചക്കെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണം തുടങ്ങിയത്.
