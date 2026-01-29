English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Kerala Budget 2026: എസ്ഐആർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്'; പുതിയ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

Kerala Budget 2026: എസ്ഐആർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്'; പുതിയ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

മതസാമുദായിക സൗഹൃദം ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 29, 2026, 11:39 AM IST
  • എസ്‌ഐആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഇതിനായി പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാല​ഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
Kerala Budget 2026: എസ്ഐആർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്'; പുതിയ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. എസ്‌ഐആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാല​ഗോപാൽ അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേരളത്തിലെ മതസാമുദായിക സൗഹൃദം ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഇതുവരെ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുവെന്നും വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചത്.

Also Read: Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ബജറ്റിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷന് 3820 കോടി രൂപ

മതസാമുദായിക സൗഹൃദം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബജറ്റിൽ 10 കോടി വിലയിരുത്തുന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ അവസാനത്തെ ബജറ്റ് ആണ് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാല​ഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കിയെന്നും കേരളത്തിന്റെ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി ചർച്ചക്കെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണം തുടങ്ങിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Budget 2026Nativity CardKN BalagopalCSIRCM Pinarayi Vijayan

Trending News