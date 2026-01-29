Kerala Budget 2026: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരം; ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ഡിഎ കുടിശ്ശികയും ബജറ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ആശ്വാസകരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. മൂന്ന് മാസത്തിനകം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും നൽകും. ഒരു ഗഡു ഫെബ്രുവരിയിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പവും ബാക്കിയുള്ള ഡിഎ, ഡിആർ ഗഡുക്കൾ മാർച്ച് മാസത്തോടെയും വിതരണം ചെയ്യും. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി' (Assured Pension Scheme) ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കും.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ അഞ്ച് വർഷ തത്വം പാലിക്കുമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച മന്ത്രി, 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനോട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശമ്പള പരിഷ്കരണം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും.
പങ്കാളിത്ത പെൻഷന് പകരമുള്ള അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വിരമിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനം പെൻഷനായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡിആർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിൽ ലഭ്യമാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഡിഎ, ഡിആർ ഗഡുക്കളും പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്വാൻസ് സ്കീം വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
