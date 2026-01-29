English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Kerala Budget 2026: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരം; ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ഡിഎ കുടിശ്ശികയും ബജറ്റിൽ

Kerala Budget 2026: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരം; ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ഡിഎ കുടിശ്ശികയും ബജറ്റിൽ

ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ ഡിഎ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും നൽകുമെന്നതാണ് ഈ ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:08 PM IST
  • സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്.
  • ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ അഞ്ച് വർഷ തത്വം പാലിക്കുമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച മന്ത്രി, 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനോട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Read Also

  1. Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മെഡിസെപ് 2.0 നിലവിൽ വരും; സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്

Trending Photos

Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Budget 2026: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരം; ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ഡിഎ കുടിശ്ശികയും ബജറ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ആശ്വാസകരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. മൂന്ന് മാസത്തിനകം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും നൽകും. ഒരു ഗഡു ഫെബ്രുവരിയിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പവും ബാക്കിയുള്ള ഡിഎ, ഡിആർ ഗഡുക്കൾ മാർച്ച് മാസത്തോടെയും വിതരണം ചെയ്യും. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി' (Assured Pension Scheme) ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കും.

Also Read: Kerala Budget 2026: എസ്ഐആർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ 'നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്'; പുതിയ നിയമനിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ അഞ്ച് വർഷ തത്വം പാലിക്കുമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച മന്ത്രി, 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനോട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും.

പങ്കാളിത്ത പെൻഷന് പകരമുള്ള അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വിരമിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനം പെൻഷനായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡിആർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിൽ ലഭ്യമാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഡിഎ, ഡിആർ ഗഡുക്കളും പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്വാൻസ് സ്കീം വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Budget 202612th Pay CommissionDA SchemeKerala Govt EmployeesKN Balagopal

Trending News